Lundin Mining presenta proyecto por más de US$100 millones para dar continuidad operacional a Caserones

La faena minera Caserones, ubicada en la comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó, Región de Atacama, tiene una vida útil aprobada hasta 2039 y, para lograr operar hasta ese año, ingresaron un proyecto llamado “Modificación faena minera Caserones: ampliación e incorporación de obras y optimización de medidas para continuidad operacional”.

La inversión por US$150 millones contempla la ampliación de una cantera (o zona de extracción en la superficie) ya en operación, una nueva cantera, ampliación de un depósito de lixiviación, mejoramiento del sistema de control de infiltraciones y obras auxiliares en un campamento ya construido.

“Es importante señalar que las modificaciones que se someten a evaluación ambiental mediante el presente EIA (Evaluación de Impacto Ambiental), no aumentan la producción aprobada por la RCA N°013/2010 del ‘Proyecto Caserones’, ni la vida útil de la faena minera (26 años), así como tampoco incrementan los insumos y productos, ni el consumo de agua fresca de la operación en relación con lo aprobado", aseguró el titular del proyecto ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

La sociedad detrás de Caserones está compuesta por un 70% de propiedad de la canadiense Lundin Mining y un 30% de la japonesa JX Advanced Metals Corporation.

La fecha estimada de inicio del proyecto de continuidad es para enero 2027 y se espera que esté ya en operación en enero del 2027.

Respecto a los empleos a generar, la mano de obra promedio de trabajadores es de 232 y un máximo de 329 personas. Una cifra que baja a 132 ya en operación.

Caserones es una faena a rajo abierto, que inició sus operaciones el 30 de julio de 2014 en una zona a 162 kilómetros al sureste de Copiapó, a 9 km de la frontera con Argentina y a una altura máxima de 4.600 metros sobre el nivel del mar.