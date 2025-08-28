Millonaria venta: Reconocida cadena internacional de institutos de inglés se desprende de sus sedes en Chile

Berlitz es una cadena internacional de institutos de idiomas que fue fundada en 1878 por el alemán Maximilian Berlitz en Estados Unidos. Según su página web, hoy cuenta con más de 500 sedes en 70 países del mundo.

A Chile, según algunas publicaciones, llegó a inicios del siglo XX, por lo que su historia en el país es centenaria.

En su sede en Santiago, ubicada en la calle Padre Mariano de Providencia, ofrece cursos de varios idiomas, pero el 95% de sus alumnos estudian inglés.

Dentro de un mercado bastante atomizado, compite con centros de aprendizaje tradicionales con clases presenciales como el Instituto Chileno Norteamericano o el Instituto Chileno-Británico de Cultura, academias que han aparecido en los últimos 30 años como el Instituto Tronwell, Wall Street English o KOE Chile, más nuevas como Dynamic English o Papora y más orientadas a lo digital como Stamford y Open English.

Dentro de la reconformación que ha ido sufriendo esta industria, Berlitz también ha debido adecuarse. En esa línea, dejó hace unos años de atender alumnos en su sede de calle Cruz del Sur 88 en la comuna de Las Condes. Y aunque sigue realizando clases en su sede central de Padre Mariano 305 (entre Costanera y Providencia), en la comuna de Providencia, tomó la decisión de vender esa casa tradicional. Aunque con la cláusula de desalojar la sede en un tiempo más.

Así, encargó la venta de estas dos propiedades a la consultora inmobiliaria Colliers, traspaso que se selló en los últimos días.

La propiedad de Padre Mariano pasará a manos de la Nueva Inmobiliaria Pocuro, ligada a la familia Sironvalle, y probablemente será utilizada para levantar un edificio, como ha ocurrido con los inmuebles vecinos.

La propiedad de Cruz del Sur, en tanto, fue adquirido por la inmobiliaria Situ.

La operación por los dos bienes raíces le reportará cerca de 8 mil millones de pesos (cerca de US$8 millones) a Berlitz.

No se van de Chile

Consultado el country manager de Berlitz en Chile, Ricardo Castro, aclaró que esta operación inmobiliaria no implica que la compañía abandone el país, sino un cambio en su modalidad estratégica de ofrecer clases de idiomas y la idea es acercarse a sus clientes.

“Pospandemia este negocio cambió radicalmente. La gente hoy en día no necesita clases presenciales, por tanto no se necesita tanta infraestructura. Y las casas de Padre Mariano y Cruz del Sur demandaban mucho gasto. La compañía, entonces, está adaptándose a ese cambio”, dijo.

Explicó que hasta antes de la pandemia, el 80% de las clases era presencial y el 20% de manera online. “Hoy es al revés, un 80% online y 20% presencial”, explicó.

Berlitz se ufana de contar entre sus clientes con ocho de las 10 mayores empresas del país y en general estas se han ido trasladando hacia el sector oriente de Santiago.

“Berlitz empezó hace 125 años en Valparaíso. Después estuvo en el centro de Santiago, primero Ahumada, luego en Amunátegui, Providencia, Viña del Mar, Concepción y Las Condes. Como los clientes se habían ido del centro hacia Providencia y Apoquindo, se tomó la decisión de instalarse en Padre Mariano y Cruz del Sur. Pero muchas empresas se instalaron ahora en torno a Rosario Norte, por lo que nos vamos a acercar a ese barrio”, contó Castro.

De este modo, van a instalar una oficina en Rosario Norte, pero se mantendrán en Padre Mariano por al menos tres años, por lo que seguirán brindando clases presenciales en su sede principal hasta 2028, aunque podrían extender esa estadía.

“Berlitz no tiene propiedades en ninguna parte del mundo. Lo de Chile era una excepción”, contó.