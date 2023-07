Minera de litio Allkem recibirá hasta US$ 180 millones para desarrollar planta en Argentina

La Corporación Financiera Internacional (IFC), una institución de desarrollo miembro del Banco Mundial, pondrá hasta US$ 100 millones de su propia cuenta y hasta US$ 30 millones “en fondos movilizados". Se espera que los US$ 50 millones restantes procedan de un préstamo paralelo adicional organizado por IFC.