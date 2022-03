Ministro Lucas Palacios elogia a Nicolás Grau, pero es crítico de la Convención: “Empezar a reciclar ideas fracasadas de hace 60 años, no tiene mucho sentido”

Continúan las reacciones tras conocer el último Imacec, donde la economía local creció a menor ritmo que los meses anteriores. El ministro de Economía, Lucas Palacios, indicó que se necesitan nuevos incentivos para crear empleo, inversión y un crecimiento sostenible.

“Está comenzado a desacelerarse el ritmo de la recuperación, siguen siendo cifras positivas. Los incentivos fiscales para una rápida recuperación sumado a los retiros, y también a una mejor deriva de lo que es la pandemia, eso está empezando a desacelerarse. Necesitamos son nuevos incentivos para generar inversión, empleo y proyectar un crecimiento que sea sostenible hacia el futuro. Diría que esas son las tareas que tenemos por delante”, dijo el ministro en Radio Universo.

Sobre el alza inflacionaria indicó que “dos tercios del alza de precios que hemos visto el último año tienen que ver con motivos internos. Un tercio de la inflación es importada. Nuestro país es muy abierto, es importador neto de alimentos y petróleo. Con la crisis de Ucrania va a haber una presión al alza de los precios de los combustibles, y algunos commodities y alimentos, por ejemplo el trigo. Es importante que seamos responsables de las decisiones que tomemos desde el punto de vista de la política económica y también lo que se esté tomando en la Convención Constitucional”.

A solo días de que asuma el próximo gobierno, el ministro Palacios, dijo tener una buena impresión de su sucesor, Nicolás Grau.

“Lo que he visto, y lo que veo con quien me va a reemplazar, Nicolás Grau, veo una posición seria y prudente, para poder mantener los incentivos a la inversión, y a la recuperación económica y al empleo, y también a los sectores que han estado más rezagados por la pandemia. veo también que está en una posición similar, Mario Marcel”, sostuvo.

Y agregó que “me ha dado muy buena impresión Nicolás Grau, porque es una persona que escucha bastante. Me parece que profesionalmente es muy capaz, me parece que entiende perfectamente la responsabilidad del cargo, y que de las decisiones que se toman en este ministerio dependen el empleo de muchas personas”.

El secretario de Estado, dijo que el principal riesgo para el crecimiento económico del país está en las normas que se han discutido y aprobado en las comisiones de la Convención Constitucional.

“Veo mucho más riesgo en las decisiones que se están tomando en la Convención Constitucional, que tiene varios elementos que incorporan incertidumbre. Primero hay un tema comunicacional que es difícil comprender en qué nivel están aprobadas las distintas iniciativas. Eso genera algún nivel de incertidumbre, porque hay ideas que atentan contra los incentivos hacia la economía”, señaló.

Por otro lado, indicó que tener una Constitución maximalista que incorpora todos los temas es una irresponsabilidad.

El ministro Lucas Palacios dijo que el principal riesgo para el país es la Convención Constitucional.

“Empezar a reciclar ideas fracasadas de hace 60 años no tiene mucho sentido, para proyectar el país hacia la modernidad. Cuando observamos por ejemplo, que el Estado va a resolver todo a través de una Constitución maximalista que incorpora todo, entonces es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad pretender subir todos los anhelos a la camioneta, y después arreglar la carga, y que después las leyes en el Congreso tengan que hacerse cargo de la interpretación y la implementación de esas ideas que básicamente lo cambian todo. Tenemos que mejorar nuestras instituciones, pero hay muchas que funcionan bien. Pretender cambiarlas todas, me parece que es una irresponsabilidad”, dijo.

Por último, indicó que “hay una suerte tiranía de lo tribal, y fundamentalismo ecológico que no ayuda a una integración nacional. El mundo entero está avanzando hacia planteamientos más modernos, para hacerse cargo de esas materias, pero ir hacia atrás a través de una especie de romanticismo ancestral, que finalmente lo que hay que hacer es detener el desarrollo, es avanzar en la dirección contraria. Ese no es el camino correcto. En la constituyente estamos observando muchas ideas en ese sentido. Los constituyentes tienen que entender que si la Constitución no se aprueba por una amplia mayoría, será un proceso fallido y finalmente un fracaso para Chile. Tienen que crear acuerdos que sean más amplios de los 2/3″.