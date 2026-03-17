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    Oficialismo se impone y queda con mayoría absoluta en Comisión de Hacienda: el republicano Romero la preside

    La primera resolución de la instancia fue citar al ministro Jorge Quiroz para la próxima semana. En tanto, en las comisiones de Trabajo y Economía también habrá una mayoría de los legisladores del oficialismo y las presidencias serán también republicanas.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    3 DE MARZO DEL 2026 CAMARA DE DIPUTADOS APRUEBA REFORMA AL SISTEMA POLITICO. EN LA FOTOGRAFIA, EL DIPUTADO AGUSTIN ROMERO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Este martes se definieron las comisiones de la Cámara de Diputados y una clave es la de Hacienda. Por esta instancia se analizan los principales proyectos de ley, entre ellos, los cambios tributarios y temas de política fiscal.

    Y dada la conformación, el oficialismo logró una mayoría absoluta: ocho diputados son del oficialismo y además se quedaron con la presidencia: Agustín Romero será el presidente (Republicano); Juan Carlos Meza (Republicano); Fernando Ugarte (Republicano); Jorge Alessandri (UDI); Flor Weisse (UDI); Eduardo Durán (RN); Diego Schalper (RN); Piera Karlezi (Partido Nacional Libertario). El PDG, Juan Valenzuela: Boris Barrera (PC); Jorge Brito (Frente Amplio); Priscilla Castillo (DC); Fernando Zamorano (PPD).

    En la misma sesión, el diputado Schalper solicitó a nombre de la bancada de RN oficiar al gobierno para que expliqué la situación fiscal del país. Por lo mismo, en el oficio señalan que “la necesidad de realizar una sesión especial en la sala de la Cámara de Diputados, donde el Ministro de Hacienda Jorge Quiroz y el Consejo Fiscal Autónomo puedan exponer sobre este asunto”.

    En ese mismo documento plantean que a partir de la información que se entregue en dicha instancia, “evaluaremos la proposición de una comisión especial investigadora, que pueda profundizar las informaciones que ahí se entreguen”.

    Dentro del mismo oficio se enviarán oficios a todos los ministerios, de manera que se nos informe el estado de las cuentas fiscales en las distintas reparticiones, especialmente aquellas que involucran prestaciones del Estado en beneficio de las personas.

    También se señala que “cuando sea pertinente, solicitaremos que se informe en detalle en la Comisión de Hacienda el resultado de la auditoría que ha dispuesto el Presidente José Antonio Kast”.

    La comisión también acordó citar para el próximo martes al ministro Quiroz.

    Otras comisiones

    La comisión de Trabajo también quedó conformada por una mayoría de diputados del oficialismo: Juan Carlos Meza, diputado Republicano será el presidente de la instancia; Stephan Schubert (Republicano); Fernando Ugarte (Republicano); Erich Grohs (Partido Nacional Libertario); Constanza Hube (UDI); Mario Olavarría (UDI); Ximena Ossandón (RN); Patricio Pinilla (DC); Tamara Ramírez (PDG);); Héctor Ulloa (PPD); Nelson Venegas (PS); Gael Yeomans (Frente Amplio).

    En la Comisión de Economía, el presidente será Felipe Ross (Republicano); Sebastián Cristoffanini (Republicano); Alejandro Riquelme (Republicano); Marco Antonio Sulantay (UDI); Hotuiti Teao (UDI); Diego Schalper (RN); Germán Verdugo (Partido Nacional Libertario); Patricio Briones (PDG); Carolina Cucumides (Independiente PS); Irací Hassler (PC); Javier Muñoz (DC); Constanza Schonhaut (Frente Amplio); Raúl Soto (PPD).

    Más sobre:Comisión de HaciendaAgustin Romero

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