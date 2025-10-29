Oposición le da duro golpe al gobierno: rechaza casi todas las partidas del Presupuesto y busca forzar una negociación con Hacienda

En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la oposición echó de menos al exministro Mario Marcel. “Como se echa de menos al ministro Marcel. Él sabía llegar a acuerdos”

Ese fue el planteamiento que hizo el diputado exRN, Miguel Mellado, a la hora de criticar la postura del actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien se negó a las peticiones de la oposición de abrirse a negociar en esta instancia para recortar gastos.

Es que la oposición se articuló y votó de manera inédita y en bloque rechazando todas casi la totalidad de las partidas del Presupuesto 2026 con el objetivo de forzar una negociación con el gobierno durante la tramitación en la Cámara de Diputados.

Entre las partidas rechazadas está los recursos para los ministerios de Transporte, Salud, Trabajo, Mujer y Equidad de Género, Agricultura, Deporte, Cultura, Relaciones Exteriores, Justicia, Medio Ambiente, Energía, Hacienda, Minería, Educación, Desarrollo Social, Interior, Defensa, Seguridad Pública, Obras Públicas, Economía, Vivienda, Gobiernos Regionales y Tesoro Público.

Desde un comienzo las posturas estaban claras: la oposición criticaba la falta de claridad de las cifras fiscales presentadas por el gobierno y planteó la necesidad de recortar gasto público, ya que argumentaron que había una sobreestimación de los ingresos.

Uno de los más críticos ha sido el diputado UDI, Felipe Donoso, quien planteó que “el gobierno no ha transparentado las cifras fiscales y por ello, reiteró lo que ya había planteado: que iban a hacer valer las responsabilidades políticas si es que este presupuesto estaba mal formulado.

Mientras que la senadora Ximena Rincón (Demócratas) apuntó que “hoy día llegamos a una situación límite, donde tenemos un problema de falta de información o poca transparencia en la información. No le creemos al gobierno en sus estimaciones de ingreso, y eso es producto de que no ha cumplido ninguno de los años anteriores”.

El senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, añadió que “nos hubiera gustado un mayor nivel de apertura y avanzar en la resolución de estos temas hoy mismo. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno no ha presentado la información suficiente para poder avanzar de manera responsable y dar las respuestas que el país espera de nosotros”.