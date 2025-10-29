SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Oposición le da duro golpe al gobierno: rechaza casi todas las partidas del Presupuesto y busca forzar una negociación con Hacienda

El erario fiscal sigue su tramitación ahora en la Cámara de Diputados.

 
Claudio Cavalieri

En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la oposición echó de menos al exministro Mario Marcel. “Como se echa de menos al ministro Marcel. Él sabía llegar a acuerdos”

Ese fue el planteamiento que hizo el diputado exRN, Miguel Mellado, a la hora de criticar la postura del actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien se negó a las peticiones de la oposición de abrirse a negociar en esta instancia para recortar gastos.

Es que la oposición se articuló y votó de manera inédita y en bloque rechazando todas casi la totalidad de las partidas del Presupuesto 2026 con el objetivo de forzar una negociación con el gobierno durante la tramitación en la Cámara de Diputados.

Entre las partidas rechazadas está los recursos para los ministerios de Transporte, Salud, Trabajo, Mujer y Equidad de Género, Agricultura, Deporte, Cultura, Relaciones Exteriores, Justicia, Medio Ambiente, Energía, Hacienda, Minería, Educación, Desarrollo Social, Interior, Defensa, Seguridad Pública, Obras Públicas, Economía, Vivienda, Gobiernos Regionales y Tesoro Público.

Desde un comienzo las posturas estaban claras: la oposición criticaba la falta de claridad de las cifras fiscales presentadas por el gobierno y planteó la necesidad de recortar gasto público, ya que argumentaron que había una sobreestimación de los ingresos.

Uno de los más críticos ha sido el diputado UDI, Felipe Donoso, quien planteó que “el gobierno no ha transparentado las cifras fiscales y por ello, reiteró lo que ya había planteado: que iban a hacer valer las responsabilidades políticas si es que este presupuesto estaba mal formulado.

Mientras que la senadora Ximena Rincón (Demócratas) apuntó que “hoy día llegamos a una situación límite, donde tenemos un problema de falta de información o poca transparencia en la información. No le creemos al gobierno en sus estimaciones de ingreso, y eso es producto de que no ha cumplido ninguno de los años anteriores”.

El senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, añadió que “nos hubiera gustado un mayor nivel de apertura y avanzar en la resolución de estos temas hoy mismo. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno no ha presentado la información suficiente para poder avanzar de manera responsable y dar las respuestas que el país espera de nosotros”.

Más sobre:Presupuesto 2026Presupuesto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Gobierno se abre a reponer platas políticas luego de molestia transversal por rebaja en reembolso por voto obtenido

Matías Walker reprocha tono de comandos de Matthei y Kast: “Ni los funcionarios públicos son parásitos ni el gobierno es una tropa de atorrantes”

“Muy en la línea de lo que venimos diciendo”: Squella agradece el apoyo de excanciller Ampuero a Kast

Presidente Boric aterriza en Corea del Sur para participar en cumbre APEC

La visita de Mauricio Macri, Bernardo Matte y Luis Felipe Gazitúa al estadio Claro Arena

Lo más leído

1.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

2.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

3.
Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

4.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

5.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls
Chile

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Gobierno se abre a reponer platas políticas luego de molestia transversal por rebaja en reembolso por voto obtenido

Matías Walker reprocha tono de comandos de Matthei y Kast: “Ni los funcionarios públicos son parásitos ni el gobierno es una tropa de atorrantes”

Oposición le da duro golpe al gobierno: rechaza casi todas las partidas del Presupuesto y busca forzar una negociación con Hacienda
Negocios

Oposición le da duro golpe al gobierno: rechaza casi todas las partidas del Presupuesto y busca forzar una negociación con Hacienda

La visita de Mauricio Macri, Bernardo Matte y Luis Felipe Gazitúa al estadio Claro Arena

Falabella celebra la recuperación de su grado de inversión perdido en 2023

Cuántos chilenos celebran Halloween y qué es lo que más les gusta comer, según un estudio
Tendencias

Cuántos chilenos celebran Halloween y qué es lo que más les gusta comer, según un estudio

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

El movimiento paralímpico del continente elige a sus autoridades
El Deportivo

El movimiento paralímpico del continente elige a sus autoridades

Locura pirata por ser campeones: hinchas de Coquimbo Unido agotan las entradas para el duelo ante Unión La Calera

La ANFP reprograma el duelo entre la UC y O’Higgins en paralelo al de Coquimbo Unido

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos
Cultura y entretención

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

La gira acústica de Los Bunkers llega a Gran Arena Monticello

Yo La Tengo tendrá sideshow en el Parque de las esculturas

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos
Mundo

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos

El destructivo paso del huracán Melissa por Cuba tras devastación en Jamaica

Fiscal de París dice que sospechosos del robo del Louvre “admiten parcialmente su participación”

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”