Paramount comienza a retirarse: disminuye el capital de Chilevisión en US$ 25 millones

El 14 de noviembre, el grupo Paramount, hoy enfrascado a nivel mundial una disputa millonaria por el control de Warner Bros. con la plataforma de streaming Netflix, llegó a un acuerdo para salir de Chile. Ese día, el grupo firmó un contrato de compraventa denominado Share Purchase Agreement (SPA) con Vytal Group, una sociedad controlada por el argentino Tomás Yankelevich e integrada por los chilenos Jorge Carey y Edgar Spielmann. “La operación se encuentra sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones habituales para este tipo de transacciones, incluyendo la obtención de un informe previo favorable por parte de la Fiscalía Nacional Económica”, dicen los estados financieros de Chilevisión a septiembre de este año.

Diez días después de la firma, Paramount materializó otra operación emparentada con su salida de Chile: en una junta de accionistas celebrada el 24 de noviembre, la sociedad Red de Televisión Chilevisión S.A. acordó disminuir su capital social desde $ 63.233 millones a una nueva cifra de $ 39.753 millones. Con ello, la empresa redujo su capital en $ 23.480 millones, unos US$ 25 millones al tipo de cambio actual.

La disminución de capital de Chilevisión tuvo otro correlato inmediato: el grupo Paramount controla Chilevisión a través de dos sociedades de inversión: ViacomCBS Chilevisión Holding I SpA, dueña del 99,9% y ViacomCBS Chilevisión Holding II SpA. Ambas sociedades, que eran controladas por Paramount a través de una sociedad constituida en el Reino Unido, VIMN Finance Holding, serán vendidas al comprador, según el acuerdo suscrito. Pero ahí también hubo una reducción de capital: el mismo 24 de noviembre ViacomCBS Chilevisión Holding I SpA, acordó bajar su capital a $ 9.253 millones. La última modificación de capital disponible, de 2022, establecía un capital de $ 32.733 millones. La baja de capital de esa sociedad es exactamente igual a la baja en Chilevisión: $ 23.480 millones.

La operación financiera, creen personas que estuvieron participando indirectamente en la compraventa de Chilevisión, fomaría parte del precio total que Paramount recibiría por su unidad chilena, una fórmula acordada con los compradores. Con ello, los nuevos compradores pagarían un precio por las acciones controladoras de Chilevisión, pero además el propietario se llevaría otro importe relevante a cuenta de la disminución de capital. “Es lo más eficiente tributariamente hablando”, dice un experto financiero. Las disminuciones de capital están exentas, por lo general, del pago de impuestos, siempre que no existan utilidades retenidas en la empresa: y Chilevisión tenía, hasta septiembre, pérdidas acumuladas por $ 13 mil millones. Entre enero y septiembre de este año, Chilevisión anotó un resultado negativo de $ 4.853 millones, mayor a los $ 7.050 millones perdidos en igual período de 2024.

Otros especialistas recuerdan que una disminución de capital debe realizarse contra otras líneas del balance. Por ejemplo, contra parte del activo, como la caja que tenga acumulada la empresa; o contra un nuevo pasivo, como la generación de cuentas por pagar a favor del accionista que se retira, Paramount; o incluso mediante la absorción de pérdidas existentes. Paramount no quiso entregar detalles de la fórmula empleada.

Pero en los últimos estados financieros de Chilevisión, la estación televisiva contaba con una caja atractiva: tenía $ 19.295 millones en efectivo, más que los $ 15.267 millones con los que cerró diciembre de 2024.

En algunos reportes de prensa se habló de un precio por Chilevisión de unos US$ 30 millones. Sin embargo, en ese valor estaría incluida también la disminución de capital aprobada poco después, creen quienes siguieron la transacción. Así, si aquel fue el valor empresa de Chilevisión, los nuevos compradores pagarían menos de US$ 10 millones por las acciones.

¿Y Machasa?

Chilevisión opera hoy en la ex Machasa, ubicada en Pedro Montt 2354, con una superficie total de 55.000 metros cuadrados.

Chilevisión arrienda de ese terreno un total de 17.82 metros cuadrados a la sociedad WarnerMedia Chile Inversiones, un contrato suscribo en septiembre de 2021 y que venció el 29 de septiembre pasado. Sin embargo, ese convenio se renovó a comienzos de año, pero con la opción de su posterior adquisición por parte de Chilevisión.

“El 3 de febrero de 2025, Red de Televisión Chilevisión S.A. firmó con Warnermedia Chile Inversiones Ltd. una modificación del contrato de arrendamiento con opción de compra. Esta modificación extiende el plazo del contrato hasta el 30 de septiembre de 2027 y entró en vigor el 31 de enero de 2025″, dicen los estados financieros de la televisora local.

Al 30 de septiembre de 2025, Chilevisión tenía una dotación de 532 trabajadores.