Parque Arauco emite primer bono verde del sector inmobiliario retail en Sudamérica
La cadena de centros comerciales, Parque Arauco, concretó la colocación del primer bono verde del sector inmobiliario retail en Sudamérica.
La emisión, realizada en el mercado peruano a través de su filial Arauco Holding Perú, sociedad matriz de la operación en Perú, logró recaudar US$70 millones como parte de la segunda emisión del primer programa privado de bonos corporativos, de los cuales US$42 millones están enmarcados como bonos verdes.
La oferta, que tuvo como agente estructurador y colocador financiero a Scotiabank Perú, cerró con una demanda de 2,2 veces el monto máximo ofrecido. El tramo verde, se colocó a un plazo de 15 años con una tasa de interés reajustable por inflación de 4,25% anual y es la primera operación de su tipo en el mercado peruano.
Esta transacción es la primera alineada bajo su nuevo Marco de Financiamiento Sostenible, aplicable a todas sus operaciones. Este marco incluye siete categorías de proyectos verdes: edificios verdes, energía renovable, eficiencia energética, transporte limpio, gestión sostenible del agua y aguas residuales, prevención y control de la contaminación, y adaptación al cambio climático. Asimismo, tres categorías sociales, entre ellas el apoyo a pymes y la infraestructura sostenible.
Parque La Molina
La compañía precisó que los fondos se destinarán principalmente a financiar la construcción de Parque La Molina, centro comercial inaugurado en Lima en diciembre de 2024.
Francisco Moyano Pérez, gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco, destacó que “la colocación de nuestro primer bono verde es mucho más que un hito financiero, es la materialización de nuestra estrategia de liderazgo y sostenibilidad. Demuestra que el mercado valora nuestro propósito y respalda nuestra capacidad para generar crecimiento rentable y sostenible. Estamos orgullosos de abrir este camino en Sudamérica”.
Esta operación se enmarca en el plan de inversiones más grande de la historia de la compañía, de más de US$350 millones.
Parque Arauco es una empresa de rentas inmobiliarias con más de 1,2 millones de m² arrendables en Chile, Perú y Colombia. Inauguró su primer centro comercial en Chile en 1982, entró en Perú en 2005 y en Colombia en 2008.
