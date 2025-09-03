SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Parque Arauco emite primer bono verde del sector inmobiliario retail en Sudamérica

La compañía precisó que los fondos se destinarán principalmente a financiar la construcción de Parque La Molina, centro comercial inaugurado en Lima en diciembre de 2024.

Por 
Patricia San Juan
Pablo Emiliano Blanco Barros

La cadena de centros comerciales, Parque Arauco, concretó la colocación del primer bono verde del sector inmobiliario retail en Sudamérica.

La emisión, realizada en el mercado peruano a través de su filial Arauco Holding Perú, sociedad matriz de la operación en Perú, logró recaudar US$70 millones como parte de la segunda emisión del primer programa privado de bonos corporativos, de los cuales US$42 millones están enmarcados como bonos verdes.

La oferta, que tuvo como agente estructurador y colocador financiero a Scotiabank Perú, cerró con una demanda de 2,2 veces el monto máximo ofrecido. El tramo verde, se colocó a un plazo de 15 años con una tasa de interés reajustable por inflación de 4,25% anual y es la primera operación de su tipo en el mercado peruano.

Esta transacción es la primera alineada bajo su nuevo Marco de Financiamiento Sostenible, aplicable a todas sus operaciones. Este marco incluye siete categorías de proyectos verdes: edificios verdes, energía renovable, eficiencia energética, transporte limpio, gestión sostenible del agua y aguas residuales, prevención y control de la contaminación, y adaptación al cambio climático. Asimismo, tres categorías sociales, entre ellas el apoyo a pymes y la infraestructura sostenible.

Parque La Molina

La compañía precisó que los fondos se destinarán principalmente a financiar la construcción de Parque La Molina, centro comercial inaugurado en Lima en diciembre de 2024.

Francisco Moyano Pérez, gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco, destacó que “la colocación de nuestro primer bono verde es mucho más que un hito financiero, es la materialización de nuestra estrategia de liderazgo y sostenibilidad. Demuestra que el mercado valora nuestro propósito y respalda nuestra capacidad para generar crecimiento rentable y sostenible. Estamos orgullosos de abrir este camino en Sudamérica”.

Esta operación se enmarca en el plan de inversiones más grande de la historia de la compañía, de más de US$350 millones.

Parque Arauco es una empresa de rentas inmobiliarias con más de 1,2 millones de m² arrendables en Chile, Perú y Colombia. Inauguró su primer centro comercial en Chile en 1982, entró en Perú en 2005 y en Colombia en 2008.

Más sobre:Parque AraucoRetail

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El tenso cruce entre Kast y Cordero por dichos del ministro sobre “normalización” en materia de seguridad

Los argumentos del Segundo Tribunal Electoral que mantienen a Daniel Jadue como candidato a diputado

Colbún emite bonos por US$500 millones en los mercados internacionales

Renuncia el director de Enami, Luis Rodríguez, tras ser elegido como vicepresidente en Sonami

Se salva Jadue: tribunal electoral rechaza suspender derecho a sufragio de exalcalde de Recoleta

Trump se muestra abierto a incrementar la presencia militar de EE.UU. en Polonia

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

4.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

5.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

El tenso cruce entre Kast y Cordero por dichos del ministro sobre “normalización” en materia de seguridad
Chile

El tenso cruce entre Kast y Cordero por dichos del ministro sobre “normalización” en materia de seguridad

Los argumentos del Segundo Tribunal Electoral que mantienen a Daniel Jadue como candidato a diputado

Se salva Jadue: tribunal electoral rechaza suspender derecho a sufragio de exalcalde de Recoleta

Parque Arauco emite primer bono verde del sector inmobiliario retail en Sudamérica
Negocios

Parque Arauco emite primer bono verde del sector inmobiliario retail en Sudamérica

Colbún emite bonos por US$500 millones en los mercados internacionales

Renuncia el director de Enami, Luis Rodríguez, tras ser elegido como vicepresidente en Sonami

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos
Tendencias

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná
El Deportivo

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná

Con un guiño a la UC: Marcelino Núñez rompe el silencio tras su polémico traspaso al Ipswich Town

Michael Clark confirma que la U evalúa presentar juveniles en la Supercopa: “Obligarnos a jugar no tiene ningún sentido”

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”
Cultura y entretención

Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”

“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie

Una ruta por andar: Matorral gira por Inglaterra y adelanta nuevo single con Naomi In Blue

Trump se muestra abierto a incrementar la presencia militar de EE.UU. en Polonia
Mundo

Trump se muestra abierto a incrementar la presencia militar de EE.UU. en Polonia

Netanyahu dice que los manifestantes que protestan contra el gobierno israelí actúan “como fascistas”

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo