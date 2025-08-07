Picton se expande a México, Brasil y Costa Rica

La gestora de fondos y distribuidora de vehículos institucionales Picton, decidió ampliar sus operaciones hacia otros países de la región.

Mediante una comunicado, la firma de inversión detalló que incorporaron a David López como Socio y Head de Picton México.

“David cuenta con una amplia experiencia, y su liderazgo y visión estratégica, serán fundamentales para seguir ampliando nuestra presencia en este mercado”, indicó la gesora.

Adicionalmente, señalaron que a comienzos de este año, “también iniciamos nuestra operación en Brasil, inicialmente enfocados en clientes institucionales y family offices, con el objetivo de expandirnos hacia los fondos de pensiones una vez que la regulación les permita invertir internacionalmente en activos alternativos”.

“Este esfuerzo ha sido liderado por Marcos Yokota, quien tiene más de 25 años de experiencia en el mercado y se integró como Socio y Head de Picton Brasil”, indicó en el comunicado.

Durante el 2024, Picton también inició la cobertura de Centroamérica y el Caribe, con la apertura de una oficina en Costa Rica, de la mano de Richard Villiers, quien ha liderado la expansión de Picton en esta región, “apoyando a los principales inversionistas institucionales en el diseño e implementación de sus programas de inversión en activos alternativos”, dijo la firma.

En esa línea, indicaron que “con las incorporaciones de David, Marcos y Richard, consolidamos nuestra presencia regional junto a Juliana Pacheco en Colombia, Fernando Camino cubriendo Perú, y el resto del equipo liderado desde Chile por Matías Riutort”.

“Picton se consolida como el placement agent más grande de la región, con más de US$ 12 mil millones de capital levantado, la cobertura de 10 países y 5 oficinas en Latinoamérica”, afirmó Matías Eguiguren, socio Fundador y responsable del área de distribución institucional. “Estamos convencidos de que estas incorporaciones fortalecerán aún más nuestra capacidad para generar valor para nuestros socios y profundizar nuestras relaciones con los clientes”, agregó.