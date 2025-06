Quién es Daniel Marx, el economista argentino a cargo de la venta de Chilevisión

Un economista que prácticamente ha estado presente en todos los gobiernos argentinos de los últimos 45 años será quien venda Chilevisión. Daniel Marx (72), cuyas decisiones y consejos han impactado a la política trasandina desde la vuelta a la democracia en ese país en 1983 lidera hoy en su rol de director ejecutivo de Quantum Finanzas, una firma de asesoramiento financiero de Buenos Aires, la salida de la estadounidense Paramaount de su negocio de TV abierta en Argentina y Chile.

Su mandato es claro: vender Telefé y Chilevisión, los dos canales que la firma norteamericana inmersa en una reestructuración global de su negocios audiovisuales ya no quiere tener más en su portafolio. Acorde la prensa argentina, Quantum Finanzas ya está evaluando las ofertas recibidas y al menos una operación parece estar cerca de concretarse, con la venta del canal argentino.

El plan inicial de Paramount era vender las dos señales en un mismo paquete cuyo precio estaría en torno a los US$ 100 millones, pero hasta el cierre de esta edición se comentaba que finalmente los dos activos serán vendidos por separado, debido al interés de empresarios argentinos por quedarse con Telefe, el canal más visto de ese país, un emblema de la tv local (ver recuadro).

Acorde a los medios trasandinos Telefe se colocaría a un precio que iría entre los US$ 80 y US$ 100 millones, mientras que Chilevisión, saldría por separado en torno a unos US$ 20 millones.

En 2016, la estadounidense Viacom, que estaba por fusionarse con CBS para formar Paramount pagó US$ 345 millones por Telefe a la española Telefónica y en 2021 desembolsó entre US$ 14 millones y US$ 20 millones a WarnerMedia por Chilevisión.

Negociador del megacanje

Marx, un economista de la Universidad de Buenos Aires, es un personaje bien conocido en su país. El año pasado fue nombrado presidente de Edenor, la mayor distribuidora de energía eléctrica de Argentina, por lo que su voz y rostro están continuamente presente en los medios locales, debido a las vocerías que ha debido realizar ante corte y apagones.

Nacido en Uruguay, también es un comentarista habitual en los medios, donde ha ido analizando las medidas del gobierno de Javier Milei, celebrando la estabilización del país, pero poniendo acento en la necesidad de hacer correcciones, especialmente por la debilitación de la actividad y el consumo.

Los argentinos mayores lo conocen bien, porque ha participado en casi todos los procesos de reestructuración de la deuda externa del país. Fue Jefe Negociador de la Deuda entre 1988 y 1993 y ha estado en diversos cargos relacionados a ese proceso en los últimos 45 años, desde Raúl Alfonsín, en adelante.

Marx, quien también fue director del Banco Central de la República Argentina, es una voz conocida en el sector empresarial privado. Ha sido director de varias empresas así como de los bancos Río de la Plata en su país, Banorte en México e Interbank, en Perú.

En 2022 fue elegido por el exministro de Economía (y después candidato presidencial) Sergio Massa para integrar el comité para el desarrollo del mercado de capitales y seguimiento de la deuda pública en momentos en que el gobierno de Alberto Fernández esperaba un vencimiento que implicaría el desembolso de US$ 4.000 millones tras la segunda revisión trimestral con el FMI.

Su arribo al gobierno generó un áspero debate al interior del kirchnerismo, donde su presencia no era bien vista, debido a su participación -entre 1999 y diciembre de 2001- como secretario de Finanzas en el “Blindaje” y el “Megacanje”, dos procesos de reordenamiento financiero que al final hicieron aumentar la deuda externa.

Dos veces, organizaciones sociales argentinas llevaron a Marx y otros funcionarios que participaron en esos procesos a los tribunales acusándolos de haber incrementado el monto de la deuda, favoreciendo a un consorcio de bancos que se benefició con el cobro de comisiones. Marx fue sobreseído dos veces: en 2005 y en 2010, cuando pidió a la justicia no volver a ser juzgado por algo ya resuelto en tribunales. Hasta ahora, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, es el único funcionario que sigue procesado por ese caso.

Miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y profesor de Finanzas Internacionales, hasta hace algunos años era común ver a Marx desplazándose en bicicleta por Buenos Aires.

Cuando el año pasado, Edenor, controlada por los empresarios locales José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, lo nominó como nuevo presidente, Marx, ya participaba en la firma, inmersa en un ambicioso plan de refinanciamiento de deudas e inversiones por lo que se preveía que su sello sería el de reordenar la compañía. Su primera prueba de fuego será una colocación de bonos por US$ 300 millones para modernizar la red y el servicio, programada para los próximos meses. Quizá cuando eso pase, Telefe y Chilevisión ya hayan sido vendidas.

Argentinos detrás de Telefe

Fundada en 1990 Telefe es una de las cadenas de TV más exitosas de Argentina. Lleva 10 años como la líder de audiencia y en sus estudios se han grabado producciones líderes en el mercado.

En los últimos años, la compañía venía optimizado su modelo de negocio, reduciendo su planta de empleados y externalizando procesos.

La idea inicial de Paramount era venderla junto con Chilevisión, todo en un paquete, porque Telefe es el activo más interesante, debido al tamaño del mercado argentino y la potencia de la marca.

Acorde a la prensa trasandina, en la lista de interesados por Telefe solo hay actores locales: la familia Werthein (que controla DirectTV en América Latina), Corporación América, liderada por Eduardo Eurnekian, y Alpha Media, el holding de medios de Marcelo Fígoli, el zar del entretenimiento trasandino. También se habla del hijo del histórico gerente de Telefe Tomás Yankelevich y Martín Kweller, el mayor productor de contenidos de ese país (dueño de Kuarzo Entertainment).

La venta de los activos en Sudamérica, a su vez, es paralela a las negociaciones que lleva adelante Paramount a nivel global para fusionarse con la productora estadounidense SkyDance Media. Esta última operación fue anunciada hace un año, pero todavía no termina de ser aprobada por las autoridades antimonopolio de los Estados Unidos.