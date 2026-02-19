SUSCRÍBETE
    Rio Tinto espera cerrar sus alianzas en Chile en la primera parte del año y destaca su mirada sobre el país y la región

    En Chile, el gigante minero tiene proyectos para la producción de litio junto con Codelco y Enami.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo
    David Gray

    La multinacional Rio Tinto informó resultados al cierre del 2025 que no alcanzaron las expectativas del mercado en relación con el beneficio subyacente, el cual omite ingresos o gastos puntuales que no se repetirán en el reporte de otro ejercicio.

    Las ganancias subyacentess llegaron a US$10,87 mil millones, plano respecto a 2024 y por debajo del consenso, según consigna Reuters, de Visible Alpha de US$11,03 mil millones.

    En tanto, el efectivo neto generado por las actividades operativas ascendió a US$16,800 millones, lo que supone un aumento del 8% frente a 2025, y el Ebitda subyacente —la rentabilidad del negocio principal sin contar gastos extraordinarios— fue de US$25.400 millones, un 9% más que el año pasado.

    “Los resultados se vieron respaldados por nuestra excelencia operativa y nuestra disciplinada gestión de costos, así como por el aumento de las contribuciones del cobre y el aluminio”, dijo la firma en un comunicado.

    La producción estrella de Rio Tinto hoy es el hierro, donde en 2025 produjo 342 millones de toneladas de hierro, cerca de lo mismo que en 2024, pero pesó un menor valor del mineral. Los ingresos por la división llegaron a US$28.989 millones, un 8% menos entre un año y otro.

    Para el cobre, Rio Tinto produjo 883.000 toneladas de cobre, un 11% más que en 2024. Sin embargo, al considerar ingresos, la cifra llegó a US$7.369 millones, un 114% más que el año pasado.

    Por otro lado, el director ejecutivo de Rio Tinto, Simon Trott, destacó que “nuestro sólido flujo de caja y balance nos permiten mantener una tasa de pago del 60 % con un dividendo ordinario de US$6.500 millones, lo que lo convierte en el décimo año consecutivo en el extremo superior del rango”.

    En el reporte de sus resultados, Rio Tinto mencionó el área de litio y sus planes con Chile, donde mencionó la alianza con Codelco para el desarrollo de proyectos en el Salar de Maricunga y con Enami para Salares Altoandinos. La firma espera que ambos acuerdos estén cerrados en la primera parte de este año.

    Rio Tinto en el país tiene el 30% de la Minera Escondida (operada por BHP) y su proyecto Nuevo Cobre, con sociedad con Codelco.

    "Chile, Argentina y Sudamérica en general siguen siendo un foco real para nuestros esfuerzos en el cobre“, dijo el CEO de la firma, Simon Trott.

    De cara al 2026, las proyecciones de cobre se ubicaron en 800 y 870 miles de toneladas.

    Más sobre:EmpresasResultados de EmpresasRio Tinto

