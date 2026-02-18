Telefónica concreta compra de un operador de fibra en Reino Unido en medio de anunciar la venta de su filial en Chile

A inicios de febrero, el Financial Times, informaba que Telefónica y Liberty Global —copropietarios de la teleco VMO2 en el Reino Unido—, junto a InfraVia Capital estaban a portas de cerrar la compra de Netomnia, el cuarto operador de red de banda ancha más grande del país, por unos 2.000 millones de libras esterlinas. Y ahora, en medio del anuncio de la venta de su filial en Chile, junto con un proceso de desinversión en la región, se confirmó la operación en territorio británico.

La operación consiste en adquirir el 100% de las acciones de Netomnia por 2.000 millones de libras esterlinas vía la sociedad nexfibre.

En detalle, Telefónica y Liberty Global aportarán conjuntamente 150 millones de libras esterlinas para financiar la transacción e InfraVia, 850 millones de libras esterlinas. “El precio correspondiente está sujeto a los ajustes de precio habituales para este tipo de transacciones”, dijo en su reporte a la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España.

Una vez completada la operación, Telefónica y Liberty Global poseerán, en conjunto, el 50 % de nexfibre, e InfraVia poseerá el 50 % restante.

Una inversión que se da en el contexto de que Telefónica busca concentrarse en España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

De esta forma, la empresa comentó ante el regulador español que “esta transacción forma parte de la estrategia de Telefónica en el Reino Unido, que incluye, entre otros objetivos, el desarrollo de una red financieramente sostenible y reforzada, la expansión de la fibra y la creación de valor a través de VMO2 y nexfibre”.

“La red de fibra de Netomnia, que se espera que cuente con más de 3.4 millones de locales con fibra y 500 mil clientes cuando se complete la operación, junto con los 2.1 millones de locales de VMO2 que serán actualizados a fibra por nexfibre, se integrarán en la red de nexfibre. Como resultado, nexfibre tendrá una presencia de aproximadamente 8 millones de locales a finales de 2027″, destacó sobre la operación.

En Chile, Telefónica vendió su operación Millicom, en una alianza con la francesa NJJ, por un total de US$1.215 millones.