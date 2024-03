Tianqi sube la voz por alianza SQM-Codelco: respalda petición de AFP Provida y dice que información entregada es “escasa e insuficiente”

La junta de accionistas de SQM de este jueves en la que se trató la alianza acordada en el negocio del litio en diciembre con Codelco no fue suficiente para Tianqi, accionista de la minera no metálica que había pedido la reunión extraordinaria para requerir más información sobre la operación.

Tianqi, dueña del 23% de SQM, a cuya propiedad ingresó en 2018, fue protagonista de la junta que duró casi dos horas. Su abogado chileno, Octavio Bofill, consumió más de la mitad de la reunión con una veintena de preguntas relativas al negocio, las que fueron respondidas por el gerente general, Ricardo Ramos, y el asesor legal de SQM, Rodrigo Ochagavía, socio de Claro y Cia.

Un día después, el grupo chino ya sacó algunas conclusiones de aquella reunión. “La junta ha permitido constatar que aún existe una cantidad considerable de aspectos fundamentales del acuerdo que no están definidos o no han sido claramente explicados. A la vez, la información dada a conocer permite constatar que ésta es, en efecto, una operación que afecta transversalmente a SQM y no sólo a su filial SQM Salar”, dijo Tianqi Lithium Corporation en el primer punto de una extensa declaración pública.

La alianza suscrita entre SQM y Codelco por medio de un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) suscrito en diciembre, debe ser ratificada en documentos definitivos que las partes pretenden firmar a más tardar el 31 de mayo. El negocio consiste en la fusión de SQM Salar, actual operador del Salar de Atacama, cuyo contrato vence en 2030, y Tarar, filial de Codelco que tendrá los derechos de arrendamiento de las pertenencias de Corfo entre 2031 y 2060. SQM controlará la nueva empresa hasta 2030 y Codelco lo hará a partir de 2031.

En su declaración, Tianqi desliza críticas al management liderado por Ricardo Ramos, gerente general de SQM. E insiste en que aún la información proporcionada no permite construir una opinión certera sobre la alianza.

“Sobre los aspectos que parecen sí estar resueltos, la información entregada por la administración designada por el grupo controlador, resultó, en nuestra opinión, aún escasa e insuficiente. Esta situación impide a cualquier accionista distinto a los controladores, incluida Tianqi, poder evaluar de manera responsable los efectos patrimoniales, comerciales y de gobernanza que el acuerdo anunciado implicaría para la compañía”, sostiene Tianqi en su declaración.

La alusión de Tianqi a un grupo controlador es controversial. Oficialmente, SQM se presenta en sus registros como una compañía sin controlador. El grupo Pampa Calichera, controlado por Julio Ponce, tiene el 26% de la propiedad y designa tres de los ocho directores. Tianqi designa otros tres. Otro es electo por la japonesa Kowa, que antes tuvo un acuerdo de actuación conjunta con Calichera, y los minoritarios de la serie B eligen al último.

“La administración de SQM se excusó de entregar mayores detalles respecto del estado de avance de las negociaciones de los contratos definitivos, amparándose para ello, en el carácter confidencial que en su opinión tendría”, dice Tianqi. El conglomerado agregó: “La administración de SQM anunció la entrega a los accionistas de una serie de información que les permita comprender los efectos financieros de la operación en SQM y la determinación de valor de los aportes en cuestión. No obstante, no ha fijado ni un calendario ni detalles sobre la naturaleza de esta información, por lo que no es posible anticipar si la misma será suficiente o si será proporcionada a tiempo”, insistió, aludiendo al plazo del 31 de mayo pactado esta semana por Codelco y SQM. Originalmente, el plazo era hasta el 31 de marzo.

Respaldo a AFP Provida

Tianqi secundó, además, en su declaración una petición realizada en la junta del jueves por AFP Provida, accionista de SQM igual que otras administradoras. Gonzalo Alvear, representante de AFP Provida, pidió que el directorio cite a una junta de accionistas extraordinaria para aprobar la fusión de SQM Salar y Minera Tarar. “Permitir la enajenación de activos estratégicos de una sociedad anónima mediante la mera decisión del directorio, en nuestra opinión, afecta directamente el interés de los accionistas minoritarios y, por lo tanto, al mercado de capital chileno en su conjunto”, leyó Alvear. Provida, en todo caso, cree que la operación es atractiva para sus accionistas. “Confiamos en que la propuesta de fusión sería aprobada en una próxima Junta de todas formas y por lo tanto, llamar a junta no debería poner en riesgo la ejecución de esta fusión sino que por el contrario le dará mayor legitimidad a la decisión y evitará cuestionamientos futuros”, leyó el representante de Provida el jueves.

La petición fue respondida ese día por el abogado de SQM quien sostuvo que, según la ley de sociedades anónimas, la administración de la empresa le corresponde al directorio. “No es optativo para el directorio traspasar las decisiones que son de su competencia a las juntas de accionistas”, respondió Rodrigo Ochagavía. Lo hizo, además, amparado en un dictamen de la Comisión para el Mercado Financiero que resolvió en febrero que la alianza SQM-Codelco no debe ser aprobada por una junta extraordinaria de accionistas, una reunión que en operaciones que involucren más del 50% del activo de una empresa exige un quórum de dos tercios de los votos. Y aunque Tianqi tiene solo 23%, su porcentaje sumado al de otros accionistas podría acercarse a un eventual poder de veto.

Tianqi respaldó este viernes la petición de la AFP chilena. “Sobre esta posición de AFP Provida, coincidimos con los fondos de pensión, en que la misma corresponde a una exigencia de cumplimiento de los derechos más básicos de los accionistas y no sólo representa una posición jurídica ajustada a la normativa, sino que, tal como ha señalado la propia AFP, es la única manera de dar respuesta a principios de transparencia y legitimidad exigibles a una operación de esta magnitud, relevancia y naturaleza”, indicó Tianqi en su declaración.

Para finalizar, el grupo chino envió un último mensaje: “En Tianqi Lithium Corporation, reconocemos la importancia de abordar estas preocupaciones con la seriedad que merecen y reafirmamos nuestro compromiso con una gobernanza corporativa que respete los derechos de todos los accionistas, promueva la transparencia y contribuya al desarrollo sostenible del mercado del litio en Chile y a nivel global. Estamos comprometidos con el futuro de Chile, con su estrategia nacional del litio y con un desarrollo productivo que respete tanto las normativas como a cada uno de los actores involucrados, estableciendo un precedente positivo para futuras operaciones y fortaleciendo la confianza en nuestra empresa y en el mercado chileno de capitales”.