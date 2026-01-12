Tras duplicar su valor en 2025 participación de Jean Paul Luksic en Antofagasta PLC llega a casi US$2.000 millones

07 Octubre 2022 Seminario aniversario (150 Años) de la Compañia Sudamericana de Vapores (CSVA), que conto con la participacion de Jean Paul Luksic, Francisco Perez Mackenna (Director de CSVA), Oscar Hasbun (Gte Gral CVSA), Martin Wolf (Editor Ejecutivo del Financial Times), Rolf Habben Jeansen (Gte Gral Happag Lloyd), y Lars Jensen (especialista en la industria Logistica). Foto: Andres Perez

La demanda global por cobre se mantiene al alza por factores estructurales, lo que sumando a eventos puntuales han empujado al precio del metal rojo a niveles récord.

Este lunes el precio del cobre se empinó 1,91% hasta los US$6,03 por libra, llegando a un promedio de US$5,9 en el ejercicio. Con esto, el metal rojo sigue consolidando su tendencia alcista considerando que en 2025 ya se empinó 43%.

El ciclo de la materia prima ha sido el principal catalizador para las compañías mineras abiertas a bolsa, y ejemplo de ello es la chilena Antofagasta PLC. La compañía subió 106,22% en 2025 y se posiciona hoy como una de las 20 mayores empresas del sector en el mundo. En lo que va del 2026 se empinó casi 4% y alcanza actualmente una capitalización bursátil de US$45.664 millones.

La familia Luksic controla la firma de las acciones a través de las sociedades Metalinvest Establishment y Kupferberg Establishment, controladas a su vez por Abaroa Foundation, alcanzando un total del 60,6% del capital.

En paralelo, Jean Paul Luksic, presidente de la compañía y cabeza del negocio minero, mantiene a través de Aureberg Foundation el 4,21% de la propiedad, por lo que el grupo alcanza el 64,89%. El porcentaje de Jean Paul Luksic - considerando el valor en bolsa de la compañía – está valorizado en US$1.922 millones.

El desempeño de la compañía minera ha llevado a que el valor del mercado de la participación de Jean Paul duplique la de sus hermanos. Los negocios no mineros se encuentran bajo Quiñenco, holding a través del cual la familia Luksic controla Vapores, SAAM, CCU, Enex, Banco de Chile y Nexans. El grupo posee el 83%, porcentaje en el que se contabiliza el 13% de la sucesión de Guillermo Luksic, y el 11% que posee directamente Andrónico Luksic.

El valor en bolsa de Quiñenco llega a US$7.992 millones, por lo que la participación de la sucesión de Guillermo Luksic llega a US$1.040 millones, y la de Andrónico Luksic a US$880 millones.

El viento a favor de Antofagasta

Para el primer semestre de 2025, los ingresos de la compañía habían totalizado US$3.799,4 millones, lo que implicó un alza de 29%. En sus estados financieros, la minera explicó que los ingresos por ventas de concentrado y cátodos de cobre aumentaron US$627,5 millones, o 25,9%, a US$3.050,5 millones, en comparación con los US$2.423 millones de los primeros seis meses de 2024.

Para 2025 proyectó una producción de cobre de entre 660-700 mil toneladas. Ya para los primeros nueve meses del año la producción había alcanzado las 476.600 toneladas, un aumento interanual del 3%.

En el tercer cuarto terminado en septiembre, la producción de cobre subió 1% hasta las 161.800 toneladas.

En tanto, la producción de oro en el tercer trimestre de 2025 fue de 53.900 onzas, un 12% más intertrimestral, “lo que refleja una mayor producción de oro en Centinela Concentrates”, dijo la firma en una presentación.

La producción de oro acumulada en el año fue de 145.000 onzas, un 22% más interanual.

En su guidance, Antofagasta PLC proyectó para 2026 una producción de cobre de entre 650.000 y 700.000 toneladas, con un aumento interanual de la producción previsto en Los Pelambres.