SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Tribunal declara quiebra de Mauricio Pinilla por deudas que suman $1.670 millones y enfrenta demanda de liquidador

    Los principales acreedores del exfutbolista son BCI ($682 millones), Primus Capital ($514 millones) y Banco Santander ($207 millones). Hay un primer remate de los bienes de Pinilla que está fijado para los días 25 de febrero y 26 de marzo próximos en las oficinas de Colliers.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Mauricio Pinilla

    El exjugador de fútbol de Universidad de Chile y de la Selección Chilena, Mauricio Pinilla, enfrenta un complicado escenario financiero en 2026.

    El 28 de enero, el liquidador Israel Letelier presentó una acción revocatoria concursal en contra de Pinillla y Felipe Ballesteros Vásquez, luego que el exjugador, “en conocimiento del mal estado de sus negocios”, el 7 de marzo 2025 le vendiera un vehículo a Ballesteros Vásquez. La transacción ocurrió previo a que el 21 de noviembre del año pasado el 15° Juzgado Civil de Santiago declarara la quiebra del hoy comentarista deportivo.

    Se trata de un Land Rover Defender 110 4x4, modelo 3.0 automático, que Pinilla había adquirido el 6 de diciembre de 2023. Pero también transfirió tres vehículos y dos inmuebles.

    Lo anterior, debido a que el liquidador, según la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, está obligado a ejercer acciones judiciales para recuperar los bienes del deudor que haya enajenado en un lapso de dos años antes de ser declarada su liquidación.

    Según pudo constatar Pulso, las deudas del exfutbolista suman $1.670 millones y sus principales acreedores son BCI ($682 millones), Primus Capital ($514 millones) y Banco Santander ($207 millones).

    Según consta en la carpeta del caso, hay un primer remate de los bienes de Pinilla que está fijado para los días 25 de febrero y 26 de marzo próximos en las oficinas de Colliers. Ambos procesos estarán a cargo del martillero público concursal Matías Leiva Frías.

    El exjugador tiene varios bienes que serán rematados, entre ellos la parcela L Cinco, ubicada en un proyecto de parcelación llamado “San Luis y Santa Isabel” o “San Luis de Colina”, en la comuna de Colina, Región Metropolitana. Estos bienes incluyen además varias parcelas numeradas del 27 al 32, junto con algunos sitios de las parcelas 33 y 34.

    La parcela L. Cinco está limitada por las siguientes parcelas: al norte, por las parcelas J-2, J-1 y J-10; al sur-oriente, por la parcela L-9; al oriente, por la parcela L-6; y al sur-poniente, por la parcela L-4. Estos bienes están registrados a nombre del deudor en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021.

    Por su parte, el 8 de noviembre de 2024 Samy Yagoda, representante legal de Inversiones Yagoda Group, solicitó la liquidación forzosa de Pinilla, siendo declarada la quiebra de Pinilla a través de una resolución del 15° Juzgado Civil de Santiago el 21 de noviembre de 2025.

    Yagoda exige a Pinilla el pago de una deuda superior a los $300 millones, derivada de disputas judiciales por un fallido negocio nocturno (Bar Constitución). El exjugador enfrenta acusaciones de incumplimiento de contrato, impago de deudas y una demanda por usura.

    Yagoda alega que Pinilla incumplió sus obligaciones de pago en al menos dos deudas exigibles. La solicitud se basa en dos títulos ejecutivos: una sentencia del 23 de diciembre de 2022, donde Pinilla fue condenado por deudas de arriendo, y un pagaré de mayo de 2023 por $308.870.798 a favor de Primus Capital, actualmente en ejecución.

    Además, Yagoda argumenta que estos títulos representan obligaciones distintas y que ya se han iniciado procedimientos de ejecución sin que Pinilla haya presentado bienes suficientes para cubrir sus deudas. La petición de liquidación se apoya en la Ley 20.720, que permite la quiebra simplificada cuando un deudor presenta múltiples obligaciones impagas y carece de capacidad para responder a sus acreedores.

    Origen del caso

    Todo comenzó cuando Samy Nissin Yagoda Assael, representante legal de Inversiones Yagoda Group Limitada, firmó en 2016 un contrato de arrendamiento de un local en el barrio Bellavista con Bar Constitución SpA, sociedad representada en ese entonces por el futbolista Mauricio Pinilla, quien también asumió como deudor solidario. El acuerdo, formalizado en marzo de 2016, estipulaba condiciones estrictas: el arriendo debía pagarse puntualmente, cubrir los servicios básicos y utilizarse solo para actividades comerciales amparadas bajo sus patentes.

    Con el tiempo, el contrato fue modificado, incrementando el arriendo a 169 Unidades de Fomento mensuales. Sin embargo, en 2019 comenzaron los problemas. Bar Constitución SpA dejó de pagar las rentas a partir de octubre de ese año y se atrasó también en el pago de servicios como electricidad y agua. A pesar de los intentos de contacto de Yagoda Group para exigir el cumplimiento del contrato, no obtuvieron respuesta. Más grave aún, acusan, el local fue subarrendado a terceros, en violación directa de las cláusulas del contrato.

    A medida que las deudas y los problemas se acumulaban, el contrato llegó a su fin en marzo de 2021. Inversiones Yagoda envió una notificación para finalizar formalmente el arrendamiento, pero la restitución del inmueble no se concretó hasta julio de 2021. Al recibir la propiedad, la situación se tornó aún más crítica: las mejoras pactadas en el contrato habían sido retiradas sin autorización, incluyendo el desmantelamiento de un techo que debía cumplir con normas de seguridad específicas, exponiendo a los vecinos a riesgos y comprometiendo la renovación de las patentes.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasConflictoPinilla

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Formalización del exfiscal Manuel Guerra ya tiene fecha

    Hurtado responde ofensiva del gobierno hacia Kast y respalda eventual AC contra Grau

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba

    Ante posible AC contra Grau: Vallejo sostiene que “están en su legítimo derecho”, pero “otra cosa es que tenga mérito”

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Lo más leído

    1.
    Los informes de ChileActores que respaldan la millonaria demanda contra Amazon

    Los informes de ChileActores que respaldan la millonaria demanda contra Amazon

    2.
    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    3.
    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    4.
    Grupo Luksic duplica los dividendos que recibirá por Antofagasta PLC: más de US$400 millones

    Grupo Luksic duplica los dividendos que recibirá por Antofagasta PLC: más de US$400 millones

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Inter por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Inter por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Newcastle United por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Newcastle United por la Champions League

    Formalización del exfiscal Manuel Guerra ya tiene fecha
    Chile

    Formalización del exfiscal Manuel Guerra ya tiene fecha

    Hurtado responde ofensiva del gobierno hacia Kast y respalda eventual AC contra Grau

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”
    Negocios

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    Fondos institucionales extranjeros suman más de US$1.758 millones en acciones chilenas y lideran SQM, Latam y BCI

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    Red Bull pierde una pieza clave de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1
    El Deportivo

    Red Bull pierde una pieza clave de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

    La débil defensa de Benfica a Gianluca Prestianni tras las acusaciones de racismo de Real Madrid

    La drástica decisión de Jaime García tras la derrota de Huachipato ante Carabobo en la Copa Libertadores

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Lollapalooza Chile 2026 revela sus horarios: los estelares, los topes de shows y cuándo empieza cada jornada
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 revela sus horarios: los estelares, los topes de shows y cuándo empieza cada jornada

    Andrea Bocelli regresa a Chile: realizará show en el Estadio Nacional

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba
    Mundo

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba

    Zelenski acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: “Las reuniones fueron realmente difíciles”

    El Kremlin niega que Rusia o China hayan realizado ensayos nucleares ante las acusaciones de Estados Unidos

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard
    Paula

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo