Ventas de autos nuevos rompen racha de cinco meses consecutivos de alzas

En agosto se comercializaron 27.462 vehículos livianos y medianos cifra menor en 3,1% a la de igual mes de 2024.

Por 
Patricia San Juan
Andres Perez

Luego de anotar cinco meses consecutivos de aumentos las ventas del sector automotor retrocedieron en agosto.

Según informó la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) de acuerdo as datos recabados por el Registro Civil (RVM), la comercialización de vehículos livianos y medianos nuevos se contrajo 3,1% interanual en el octavo mes del año, su mayor caída desde febrero, l al totalizar 27.462 unidades inscritas, las que, sin embargo, representaron el nivel más alto desde diciembre cuando se vendieron 27.961 unidades.

Pese a este resultado, el desempeño anual acumulado continuó en terreno positivo, anotando un alza de 2,1% con 199.999 unidades matriculadas en los primeros ocho meses, registrando su nivel más alto desde enero-agosto de 2025.

“El desempeño de agosto estuvo marcado por la débil expansión que ha experimentado la actividad económica, junto a la desconfianza reinante y el aumento en las tasas de interés y requisitos para acceder al financiamiento que siguen siendo un pilar importante en la compra de un vehículo para muchos adquirentes”, señaló la ANAC.

Agregó que agosto, también, muchos compradores prefieren esperar la llegada de septiembre para poder aprovechar el “año modelo” 2026 y comprar su vehículo como modelo del año siguiente, algo que podrá verse en el mes que se inicia.

Camionetas y vehículos comerciales siguen liderando

Por segmentos los vehículos destinados casi exclusivamente al trabajo fueron los que registraron un mejor desempeño en agosto frente a igual mes de 2024. Así las ventas de camionetas crecieron 4,2% y los vehículos comerciales anotaron un aumento de 5,7%.

Por su parte, los vehículos de pasajeros retrocedieron 11%, y los SUV cayeron 3,9% en agosto. La ANAC sostuvo que en ambos segmentos la baja sde explicó s por la confianza de los consumidores que no ha logrado recuperarse del todo y se mantiene en zona pesimista.

En el desempeño por regiones, el mes pasado destacó por la expansión de las regiones más extremas del país, con crecimientos superiores al 27% en Magallanes y 24% en Arica y Parinacota.

Jayson Fong

Marcas asiáticas

En agosto las ventas siguieron siendo lideradas por las marcas chinas con 30,9% del total, seguidas por Japón y Corea con 27,5% y 13,8% de participación cada una.

Las marcas más vendidas en el mes fueron Toyota con 8,6%, Hyundai con 8,4% y Suzuki con 7,4%.

