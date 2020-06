¿El coronavirus pierde potencia? Algunos médicos y científicos aseguran que ya no tiene la misma fuerza

En muchos lugares del mundo, muchos países ya superaron el peak de casos de coronavirus. En China los casos han disminuido, al igual que en Europa. Incluso en algunas zonas de Estados Unidos, el país más afectado, ocurre lo mismo.

Algunos expertos han planteado que el virus está perdiendo potencia. "En realidad, el virus ya no existe clínicamente en Italia”, dijo Alberto Zangrillo, jefe del Hospital San Raffaele en Milán.

“La fuerza que tenía el virus hace dos meses no es la misma fuerza que tiene hoy”, estableció Matteo Bassetti, jefe de la clínica de enfermedades infecciosas en el hospital San Martino en la ciudad de Génova.

La teoría del posible debilitamiento del coronavirus también fue compartida por los especialistas del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos), quienes señalan que el coronavirus parece ser cada vez menos potente.

En China, poco a poco han vuelto a la normalidad.

El Dr. Donald Yealy, presidente de medicina de emergencia de este centro médico, explicó que las personas parecen contraer el virus con menos facilidad y los casos parecen ser menos graves que cuando la pandemia se apoderó por primera vez de las personas en Estados Unidos, a principios de este año. “Algunos patrones sugieren que la potencia está disminuida”, señaló.

Opiniones divididas: “No tienen un sustento virológico”

En Chile, el virus a diferencia de Europa o China, aún se supone que no llega a su peak. El invierno recién comienza el 21 de junio, por lo que las enfermedades respiratorias, incluido el coronavirus, deberían ir en aumento en las próximas semanas.

En relación a lo planteado por los médicos en Italia y Estados Unidos, Ignacio Silva, infectólogo y académico de Postgrados Facimed de la Usach, considera que se trata de opiniones observacionales de un comportamiento epidemiológico del virus, pero que no tienen un sustento virológico detrás.

Marco Alvarez, director del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Andrés Bello, coincide. “En términos moleculares, el virus aún utiliza la misma estrategia para lograr su invasión. Es un período tan breve, que es difícil hablar de un cambio en el virus, como para decir que el mecanismo se ha visto debilitado”.

Aún no hay ningún estudio del virus propiamente tal, “por ejemplo, de sus factores de virulencia, los tipos de proteínas que afectan al sistema inmunológico del ser humano, como se une el virus a la célula humana, entre otros. Con este tipo de estudios podríamos analizar si existen variantes del virus que hagan pensar que es menos agresivo”, explica el académico de la Usach.

Hay menos carga viral circulante. “Ha bajado la tasa de contagio, lo que uno puede deducir que se debe a medidas de confinamiento. De hecho, si uno se concentra en casos más graves, en su mayoría adultos mayores, básicamente es porque la gente mayor está siendo más protegida, con todas las medidas. Hay mucho más cuidado”, añade Alvarez.

Cuando se habla de debilitamiento, da la sensación de que el virus hubiera cambiado y está infectando menos, “pero creo que no es así. Los contagios bajan, porque las medidas son efectivas. Es como decir que la influenza o la gripe lo hicieran, y básicamente no. Es porque hemos estado encerrados por mucho tiempo. No es que los virus se hayan debilitado", argumenta Álvarez.

“Hay que tener precaución, porque al utilizar estos conceptos se entrega una sensación de mayor seguridad, lo que no es conveniente para la situación que estamos viviendo en Chile”, añade Alvarez.

“Es peligroso generar este tipo de información que puede ser mal interpretada", señala Ignacio Silva, infectólogo de la Usach. Foto : Andres Perez

“Es peligroso anunciar este tipo de información, ya que puede ser mal interpretada, y puede ocasionar que de alguna manera se aflojen las medidas de prevención, generando una confianza en la población que es equivalente a decir que se está controlando la pandemia. Es peligroso aventurarse sin tener datos científicos de por medio", señala Silva.

“En nuestro caso (Chile), estamos en una fase creciente. Hay una carga viral circulante mayor todavía, no hemos logrado ese punto como en otros países, pero probablemente vamos a llegar al momento en el cual la carga disminuirá, como lo demuestra el escenario en distintas partes alrededor del mundo", explica Álvarez.

Silva cree que es una teoría científica de muy bajo peso, y “en Chile podría pasar, pero en relación a la inmunidad que se vaya generando con los meses, a medida que más personas se infecten, más que por su debilitamiento".