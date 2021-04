Juan Luis Tobar (RN): “Los municipios, como los conocemos hoy, tienen que evolucionar hacia gobiernos locales”

“En el sector de la Bodeguilla, en Olmué, hay cerca de 40 familias que acumulan agua en tarros para aceitunas, o sea, tienen 200 litros para seis personas”, relata Juan Luis Tobar, candidato constituyente de RN por el distrito 6.

Asegura que esa experiencia ha sido una de las más conmovedoras de su campaña. “Ese tipo de cosas te llegan fuerte, el agua debe tener como prioridad el uso humano”, dice el militante RN.

En su distrito hay comunas -como Quintero y Puchuncaví- que presentan altos niveles de contaminación, ¿qué propone frente a esta situación?

Propongo un estatuto medioambiental, de rango constitucional, donde la Constitución asegure con letras claras que tenemos el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que el Estado está obligado a velar por el cumplimiento de este derecho y tomar las medidas que correspondan. Luego será el Congreso el que deberá hacer la bajada y la implementación de esta premisa constitucional.

Según el informe “Sequía en Chile: la brecha más profunda”, Valparaíso tiene una gran carencia de agua potable, ¿cómo lo abordará desde la Constitución?

Muchas comunas del distrito 6 son las más afectadas por la sequía. Yo planteo que el agua debe ser considerado como un bien nacional de uso público y que el Estado tiene que darle un uso preferente al consumo humano. Tiene que estar garantizada por el Estado y eso tiene que quedar en la Constitución.

Usted propone un modelo regional descentralizado, ¿qué implica esta mayor autonomía política?

Nosotros somos un Estado unitario pero hay que empoderar a las regiones. Los municipios, como los conocemos hoy, tienen que evolucionar hacia gobiernos locales quitándole competencias, recursos y funciones a los gobiernos regionales para que las municipalidades dejen de ser meros administradores de los territorios y sean verdaderos actores de gobierno.

Entonces sería más eficiente...

Al menos en la teoría debería ser así. Con la nueva Constitución tenemos que lograr que las personas tengan más cerca a sus autoridades y que tengan una solución a sus problemas a la mano. Aparte de eso debe existir una buena ley de rentas municipales porque la nuestra es antiquísima. Planteo un modelo unitario regionalizado pero sumamente desconcentrado y descentralizado.

Usted también apunta al perfeccionamiento de las actuales garantías constitucionales y la consagración de nuevos derechos, ¿cuáles serían estos?

Tenemos que perfeccionar la garantía de los padres para elegir la educación de sus hijos. Está muy golpeada esa garantía y como padre creo que el Estado no nos puede obligar a someternos a una tómbola para que nuestros hijos estudien en cualquier proyecto educativo que el azar determine. También me gusta hablar del derecho a techo que se puede hacer a través de subsidios o arriendos, y no hablo de derecho a la vivienda porque no hay ningún país que pueda asegurarle a sus ciudadanos que algún día van a ser propietarios de un inmueble, hay que hacer planteamientos que sean acordes a la realidad.

¿Y qué debate se debe dar en torno a la seguridad pública?

El Estado tiene que entregar la garantía de poder vivir en una sociedad segura y para eso, aparte de establecerlo como una garantía constitucional, se tendrán que dictar las leyes correspondientes ya sea para crear nuevos órganos policiales o para modificar a las policías existentes. Además, es fundamental asegurarle a las víctimas el derecho a la defensa porque hoy día no tienen un órgano para que los defiendan.