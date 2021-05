Karla Pinto (Ind): “Los miembros del Tribunal Constitucional no deberían ser desingados políticamente”

Es abogada especializada en derecho penal pero durante los últimos meses ha estado enfocada en su candidatura constituyente. Su nombre es Karla Pinto y será parte de la papeleta de candidatos por el distrito 10 (Santiago-Providencia) en la lista Independientes Como Tú.

Algunos de los ejes que buscará articular son un Estado social y democrático de derecho, el derecho a la educación con un acceso universal y gratuito, la modificación al sistema de pensiones y la protección a la biodiversidad. Además, recalca que “todos tenemos que participar para que exista una legitimidad por parte de la ciudadanía de este nuevo texto constitucional”.

¿Por qué decidió ser candidata constituyente en una lista de independientes?

Soy candidata de una lista independiente porque no tengo ninguna vinculación ni pretendo estar vinculada a un partido político. Es por eso que creamos esta lista que se llama Independientes Como Tú. Me estoy auto financiando esta campaña, todos nosotros queremos que nuestro país cambie y nuestras propuestas van en beneficio de la ciudadanía. No tenemos un color político.

¿Qué debería suceder con el Tribunal Constitucional?

Estoy de acuerdo en mantener el Tribunal Constitucional ya que necesitamos un organismo que vele por la constitucionalidad de nuestro Estado, para que la realización de las normativas y de las leyes sea de acuerdo a la Constitución. Pero que sus miembros sean ciudadanos idóneos de acuerdo a su experiencia profesional y no deberían ser designados políticamente.

¿Cuál es la modernización del Estado que se debería plasmar en la nueva Constitución?

Tendríamos que mantener el presidencialismo pero de una manera atenuada, otorgándole más funciones y teniendo una mejor coordinación con el Congreso. Por otro lado, también potenciar la descentralización a través de otorgarle mayores atribuciones al gobierno regional, ya que van a ser cargos de elección popular.

¿En qué términos debería expresarse el derecho a la educación en la nueva Carta Magna?

Tenemos que establecer que la educación sea un derecho para todos y que exista un acceso universal a la educación en todas las etapas del desarrollo del ser humano. Esto significa potenciar la educación pública, que tengamos una red de establecimientos que otorgue una buena calidad de educación. Dentro de nuestras propuestas está que la educación universitaria o técnica, sea gratuita y con acceso universal.

Siguiendo el tema anterior, Educación 2020 señaló en un documento que uno de los puntos “críticos” será entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza en la nueva Constitución. ¿Cómo deberían contemplarse ambos ejes?

Respecto a la libertad de enseñanza, mantengo que son los padres los que tienen que determinar con qué institución sus hijos van a estudiar, sin perder que ellos tienen que otorgarle una educación formal, no pueden desligarse de esa tarea. Eso no atenta contra la posibilidad de establecer un sistema de potenciar los establecimientos públicos. Solo es el hecho de que todos tengamos la posibilidad de tener una educación digna porque es el pilar fundamental para que una sociedad sea equitativa y justa.

Otro de los elementos de su campaña es la seguridad social. ¿Cree que podría incluirse un nuevo sistema de pensiones a nivel constitucional?

Podría incluirse a nivel constitucional que el Estado tenga la obligación de garantizar que todos nuestros ciudadanos ya al momento de dejar sus funciones remuneradas, tengan pensiones dignas. No soy partidaria de modificar el sistema de AFP, me parece que es un sistema que tiene una una alta rentabilidad, pero sí obviamente que hay que regular las condiciones y regular expresamente cómo se van a invertir los fondos. Y además también establecer un fortalecimiento dentro del pilar solidario que va a aportar el Estado. Es posible que este fortalecimiento al pilar solidario sea a través de una partida tributaria, por ejemplo, en el impuesto específico a los combustibles.

Para complementar ese sistema, ¿se debería asegurar el derecho a la seguridad social en la Carta Fundamental?

Se debería asegurar en la Constitución, independiente de que después ya dentro quizás de otras formas de regulación u otro tipo de leyes que no sean a nivel constitucional, se vaya estructurando el sistema de pensiones. Pero sí tiene que estar la consagración expresa de que todos tenemos el derecho fundamental de tener una vejez digna y pensiones dignas.

En la estructura del Estado, dice que es necesario potenciar los órganos fiscalizadores sobre el actuar de los poderes del Estado para garantizar los derechos de la ciudadanía. ¿Cuáles serían esos órganos fiscalizadores que se deben potenciar?

Primero, tenemos que establecer expresamente en el texto constitucional que el Estado tiene que ser un Estado social y de derecho. Esto es muy importante, porque ya a nivel constitucional estamos otorgando cuál va a ser el rol del Estado respecto de la ciudadanía. Y para proteger también los derechos ciudadanos hay que tener mayor fiscalización, creo que se debería potenciar aún más la figura de la Contraloría respecto de la fiscalización que ejerce en la parte administrativa del Estado.