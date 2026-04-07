A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo
La raqueta nacional tiene un próximo desafío ante el tenista checo por la Ronda 32 de la competencia.
En las próximas horas llegará el siguiente desafío deportivo de Alejandro Tabilo (39°) en el Masters 1000 de Montecarlo, donde se enfrentará a Jiri Lehecka (13°) de República Checa .
La raqueta nacional se presenta a la ronda de 32 tras obtener un triunfo en la primera ronda, ante el húngaro Márton Fucsovics (58°).
Cuándo juega Alejandro Tabilo
Alejandro Tabilo tiene su duelo programado contra Jiri Lehecka este miércoles 8 de abril, a las 05:00 horas de la mañana en Chile.
Dónde ver el Masters de Montecarlo
La segunda ronda del Masters de Montecarlo cuenta con transmisión en el canal ESPN2.
Los cruces del campeonato van de forma online mediante la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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