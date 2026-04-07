A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo. Foto: @tabilo97

En las próximas horas llegará el siguiente desafío deportivo de Alejandro Tabilo (39°) en el Masters 1000 de Montecarlo, donde se enfrentará a Jiri Lehecka (13°) de República Checa .

La raqueta nacional se presenta a la ronda de 32 tras obtener un triunfo en la primera ronda, ante el húngaro Márton Fucsovics (58°).

Cuándo juega Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo tiene su duelo programado contra Jiri Lehecka este miércoles 8 de abril, a las 05:00 horas de la mañana en Chile.

Dónde ver el Masters de Montecarlo

La segunda ronda del Masters de Montecarlo cuenta con transmisión en el canal ESPN2 .

Los cruces del campeonato van de forma online mediante la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.