A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

Los clubes se miden en un nuevo derbi madrileño por LaLiga de España.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana continúan los cruces por la Fecha 7 de LaLiga de España que trae el derbi madrileño, con el enfrentamiento de Atlético de Madrid contra Real Madrid.

Los locales llegan a la jornada tras imponerse por 3-2 ante Rayo Vallecano, mientras que el cuadro merengue también celebró un triunfo por 4-1 ante Levante.

Cuándo juega Atlético Madrid vs. Real Madrid

El partido de Atlético Madrid contra Real Madrid es este sábado, 27 de septiembre a las 11:15 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Riyadh Air Metropolitano de España.

Dónde ver a Atlético vs. Real Madrid

El partido de Atlético vs. Real Madrid se transmite de forma exclusiva en el canal DSports de DirecTV y de manera online en la plataforma DGO.

