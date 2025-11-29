A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Alavés en TV y streaming. Foto referencial

Este fin de semana se desarrolla una nueva fecha de LaLiga de España, donde Barcelona recibe a Alavés.

Los azulgrana llegan con una victoria reciente por el torneo local contra Athletic. Por su parte, su rival tuvo una anterior caída contra Celta.

Cuándo juega Barcelona vs. Alavés

El partido de Barcelona contra Alavés es este sábado, 29 de noviembre, a las 12:15 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España.

Dónde ver a Barcelona vs. Alavés

El partido de Barcelona contra Alavés se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma DGO.