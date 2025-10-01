A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. PSG por la Champions League
El cuadro español recibe a los franceses por la segunda fecha del torneo.
Este miércoles siguen los cruces por la Champions League, que en su segunda fecha enfrenta a Barcelona contra el Paris Saint-Germain.
Los españoles llegan con buenos ánimos, tras imponerse por 2-1 ante Newcastle en el debut, misma situación que celebró el PSG al golear por 4-0 a Atalanta.
Cuándo juega Barcelona vs. PSG
El partido de Barcelona vs. PSG es este miércoles, 1 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Olímpicos Lluís Companys de España.
Dónde ver a Barcelona vs. PSG
El partido de Barcelona contra PSG se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
