A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. PSG por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @fcbarcelona

Este miércoles siguen los cruces por la Champions League, que en su segunda fecha enfrenta a Barcelona contra el Paris Saint-Germain.

Los españoles llegan con buenos ánimos, tras imponerse por 2-1 ante Newcastle en el debut, misma situación que celebró el PSG al golear por 4-0 a Atalanta.

Cuándo juega Barcelona vs. PSG

El partido de Barcelona vs. PSG es este miércoles, 1 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Olímpicos Lluís Companys de España.

Dónde ver a Barcelona vs. PSG