    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Ambas raquetas nacionales se enfrentan a dos argentinos en la búsqueda de los cuartos de final.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

    Este jueves continúa la acción de las raquetas nacionales en el Bci Seguros Chile Open 2026, donde Cristian Garin (93°) y Alejandro Tabilo (42°) se mantienen en pie por los octavos de final del campeonato.

    El primero en ir por los cuartos este jueves será Gago, quien se enfrentará al argentino Sebastián Báez (52°), no antes de las 18:30 horas.

    Según la programación del 26 de febrero, a Jano le corresponderá medirse con el trasandino Thiago Agustín Tirante (76°), no antes de las 20:00 horas.

    Dónde ver el Chile Open 2026

    Los partidos del Chile Open 2026 se transmiten en el canal TNT Sports y mediante streaming en el sitio oficial chileopen.cl.

