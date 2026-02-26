A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open. Foto referencial de archivo

Este jueves continúa la acción de las raquetas nacionales en el Bci Seguros Chile Open 2026, donde Cristian Garin (93°) y Alejandro Tabilo (42°) se mantienen en pie por los octavos de final del campeonato.

El primero en ir por los cuartos este jueves será Gago, quien se enfrentará al argentino Sebastián Báez (52°), no antes de las 18:30 horas.

Según la programación del 26 de febrero, a Jano le corresponderá medirse con el trasandino Thiago Agustín Tirante (76°), no antes de las 20:00 horas.

Dónde ver el Chile Open 2026