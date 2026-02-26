A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open
Ambas raquetas nacionales se enfrentan a dos argentinos en la búsqueda de los cuartos de final.
Este jueves continúa la acción de las raquetas nacionales en el Bci Seguros Chile Open 2026, donde Cristian Garin (93°) y Alejandro Tabilo (42°) se mantienen en pie por los octavos de final del campeonato.
El primero en ir por los cuartos este jueves será Gago, quien se enfrentará al argentino Sebastián Báez (52°), no antes de las 18:30 horas.
Según la programación del 26 de febrero, a Jano le corresponderá medirse con el trasandino Thiago Agustín Tirante (76°), no antes de las 20:00 horas.
Dónde ver el Chile Open 2026
Los partidos del Chile Open 2026 se transmiten en el canal TNT Sports y mediante streaming en el sitio oficial chileopen.cl.
