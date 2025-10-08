A qué hora y dónde ver a Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20
Las selecciones se miden en el Estadio Nacional durante miércoles por los octavos de final.
Siguen los octavos de final del Mundial Sub 20 y las selecciones de Japón y Francia salen a la cancha en búsqueda del paso a cuartos.
El cuadro nipón llega invicto tras imponerse como líder del Grupo A, mientras que los europeos suman una derrota y dos victorias en la fase de grupos.
Cuándo juega Japón vs. Francia
El partido de Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20 es este miércoles, 8 de octubre, a las 20:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Japón vs. Francia
El partido de Japón contra Francia se transmite en TV abierta en el canal Chilevisión y también mediante DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce de octavos de final se puede ver en la señal de chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma DGO.
