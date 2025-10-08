SUSCRÍBETE
A qué hora y dónde ver a Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20

Las selecciones se miden en el Estadio Nacional durante miércoles por los octavos de final.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver a Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20. Foto referencial MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

Siguen los octavos de final del Mundial Sub 20 y las selecciones de Japón y Francia salen a la cancha en búsqueda del paso a cuartos.

El cuadro nipón llega invicto tras imponerse como líder del Grupo A, mientras que los europeos suman una derrota y dos victorias en la fase de grupos.

Cuándo juega Japón vs. Francia

El partido de Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20 es este miércoles, 8 de octubre, a las 20:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Japón vs. Francia

El partido de Japón contra Francia se transmite en TV abierta en el canal Chilevisión y también mediante DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce de octavos de final se puede ver en la señal de chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma DGO.

