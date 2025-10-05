A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Francia por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

Este domingo siguen lo cruces del Grupo E por el Mundial Sub 20 y llega el turno de Nueva Caledonia contra Francia.

La selección debutante viene de caer por 0-5 ante Sudáfrica, misma situación que afectó a los europeos el pasado jueves, cuando cayeron por 0-3 ante Estados Unidos.

Cuándo juega Nueva Caledonia vs. Francia

El partido de Nueva Caledonia contra Francia por el Mundial Sub 20 es este domingo, 5 de octubre, a las 17:00 horas.

Para este compromiso las selecciones juegan en el Estadio Fiscal de Talca.

Dónde ver a Nueva Caledonia vs. Francia