A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Francia por el Mundial Sub 20
Las selecciones del Grupo E se miden este domingo en Talca.
Este domingo siguen lo cruces del Grupo E por el Mundial Sub 20 y llega el turno de Nueva Caledonia contra Francia.
La selección debutante viene de caer por 0-5 ante Sudáfrica, misma situación que afectó a los europeos el pasado jueves, cuando cayeron por 0-3 ante Estados Unidos.
Cuándo juega Nueva Caledonia vs. Francia
El partido de Nueva Caledonia contra Francia por el Mundial Sub 20 es este domingo, 5 de octubre, a las 17:00 horas.
Para este compromiso las selecciones juegan en el Estadio Fiscal de Talca.
Dónde ver a Nueva Caledonia vs. Francia
El partido de Nueva Caledonia contra Francia se transmite en el canal DSports+ de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.