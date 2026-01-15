A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata. Foto referencial de archivo

Este jueves Colo Colo sale a la cancha en su pretemporada, en el contexto de un amistoso internacional contra Olimpia de Paraguay.

El conjunto albo saldrá a la cancha por la Serie Río de La Plata, contexto en el que también se medirán contra Alianza Lima y Peñarol.

Cuándo juega Olimpia vs. Colo Colo

El partido de Olimpia contra Colo Colo es este jueves, 15 de enero, a las 21:00 horas.

Para este compromiso internacional los Albos visitan el Estadio Luis Franzini de Montevideo.

Dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo

El partido de Olimpia contra Colo Colo se transmite en el canal ESPN 5 .

De forma online, la Serie Río de la Plata 2026 se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.