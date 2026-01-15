A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata
Los Albos vuelven a la cancha por su siguiente desafío internacional.
Este jueves Colo Colo sale a la cancha en su pretemporada, en el contexto de un amistoso internacional contra Olimpia de Paraguay.
El conjunto albo saldrá a la cancha por la Serie Río de La Plata, contexto en el que también se medirán contra Alianza Lima y Peñarol.
Cuándo juega Olimpia vs. Colo Colo
El partido de Olimpia contra Colo Colo es este jueves, 15 de enero, a las 21:00 horas.
Para este compromiso internacional los Albos visitan el Estadio Luis Franzini de Montevideo.
Dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo
El partido de Olimpia contra Colo Colo se transmite en el canal ESPN 5.
De forma online, la Serie Río de la Plata 2026 se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
