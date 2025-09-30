A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming
Los franceses reciben al cuadro de Ámsterdam por la segunda fecha del torneo.
Este martes sigue la Champions League, que en su segunda fecha enfrenta a Olympique de Marsella contra Ajax de Ámsterdam.
Los franceces vienen de caer por 1-2 ante Real Madrid, mientras que el conjunto de Países Bajos también lamentó una derrota por 0-2 ante Inter en la jornada anterior.
Cuándo juega Olympique vs. Ajax
El partido de Olympique de Marsella vs. Ajax es este martes, 30 de septiembre, a las 16:00 horas.
Los franceses reciben a su rival en el Estadio Vélodromede.
Dónde ver a Olympique vs. Ajax
El partido de Olympique de Marsella contra Ajax se transmite en el canal ESPN6 y de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
