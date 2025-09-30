A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming. Foto de archivo Instagram @ olympiquedemarseille

Este martes sigue la Champions League, que en su segunda fecha enfrenta a Olympique de Marsella contra Ajax de Ámsterdam.

Los franceces vienen de caer por 1-2 ante Real Madrid, mientras que el conjunto de Países Bajos también lamentó una derrota por 0-2 ante Inter en la jornada anterior.

Cuándo juega Olympique vs. Ajax

El partido de Olympique de Marsella vs. Ajax es este martes, 30 de septiembre, a las 16:00 horas.

Los franceses reciben a su rival en el Estadio Vélodromede.

Dónde ver a Olympique vs. Ajax