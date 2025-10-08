A qué hora y dónde ver a Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo por su partido amistoso en TV y streaming
Este miércoles es la visita de los Albos al Estadio Chinquihue de la Región de Los Lagos.
En medio de la actividad del Mundial Sub 20 que ha tenido en pausa a la Liga de Primera, Colo Colo volverá a salir a la cancha durante este miércoles.
El compromiso corresponde a un partido amistoso, por el que los dirigidos por Fernando Ortiz visitan a Deportes Puerto Montt.
Cuándo es el partido de Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo
El partido de Deportes Puerto Montt contra Colo Colo es este miércoles, 8 de octubre, a las 20:00 horas.
Para este amistoso, los Albos visitan el Estadio Chinquihue de la Región de Los Lagos.
Dónde ver a Puerto Montt vs. Colo Colo
El partido de Deportes Puerto Montt contra Colo Colo se transmite en el canal ESPN.
Además, se confirmó la cobertura online del compromiso mediante la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.