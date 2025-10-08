A qué hora y dónde ver a Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Puerto Montt vs. Colo Colo por su partido amistoso. Foto referencial de archivo

En medio de la actividad del Mundial Sub 20 que ha tenido en pausa a la Liga de Primera, Colo Colo volverá a salir a la cancha durante este miércoles.

El compromiso corresponde a un partido amistoso, por el que los dirigidos por Fernando Ortiz visitan a Deportes Puerto Montt.

Cuándo es el partido de Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo

El partido de Deportes Puerto Montt contra Colo Colo es este miércoles, 8 de octubre, a las 20:00 horas.

Para este amistoso, los Albos visitan el Estadio Chinquihue de la Región de Los Lagos.

Dónde ver a Puerto Montt vs. Colo Colo

El partido de Deportes Puerto Montt contra Colo Colo se transmite en el canal ESPN .

Además, se confirmó la cobertura online del compromiso mediante la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.