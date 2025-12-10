A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Manchester City por TV y streaming. Foto referencial: realmadrid.com

Este miércoles continúan los cruces por la Fecha 6 de la Champions League y uno de los esperados partidos enfrenta al Real Madrid con el Manchester City.

Los españoles se mantienen en el sexto lugar de la tabla y llegan tras un resultado 4-3 contra Olympiacos.

Por su parte, los Sky Blues van en búsqueda de una victoria que les permita dejar atrás su anterior resultado 0-2 obtenido ante Leverkusen.

Cuándo juega Real Madrid vs. Manchester City

El partido del Real Madrid contra el Manchester City es este miércoles, 10 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los merengues reciben a los ciudadanos en el Estadio Santiago Bernabéu de España.

Dónde ver a Real Madrid vs. Manchester City

El partido del Real Madrid contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN Premium .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.