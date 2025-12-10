A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Manchester City por TV y streaming
Los clubes se miden en el Santiago Bernabéu por la Fecha 6 de la Champions League.
Este miércoles continúan los cruces por la Fecha 6 de la Champions League y uno de los esperados partidos enfrenta al Real Madrid con el Manchester City.
Los españoles se mantienen en el sexto lugar de la tabla y llegan tras un resultado 4-3 contra Olympiacos.
Por su parte, los Sky Blues van en búsqueda de una victoria que les permita dejar atrás su anterior resultado 0-2 obtenido ante Leverkusen.
Cuándo juega Real Madrid vs. Manchester City
El partido del Real Madrid contra el Manchester City es este miércoles, 10 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.
Los merengues reciben a los ciudadanos en el Estadio Santiago Bernabéu de España.
Dónde ver a Real Madrid vs. Manchester City
El partido del Real Madrid contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN Premium.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
