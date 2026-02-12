A qué hora y dónde ver a Tomás Barrios este jueves en ATP de Buenos Aires. Foto referencial de archivo

Continúa la acción de los representantes nacionales en el ATP 250 de Buenos Aires y llega el turno de Tomás Barrios (114°), quien tiene su siguiente compromiso contra el italiano Luciano Darderi (22°).

El chillanejo se instaló en los octavos de final del circuito al superar al brasileño Thiago Seyboth Wild (197°), quien se retiró en medio de su duelo.

Este compromiso llega tras el exitoso partido de Alejandro Tabilo, quien el pasado martes se alzó ante el brasileño João Fonseca.

A qué hora juega Tomás Barrios vs. Luciano Darderi

El enfrentamiento entre Tomás Barrios y Luciano Darderi es este jueves, 12 de febrero, a partir de las 13:00 horas.

El cruce de octavos de final se define en el Estadio Guillermo Vilas.

Dónde ver el ATP de Buenos Aires

Los cruces del ATP de Buenos Aires se transmiten en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.