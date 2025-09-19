A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Durante este viernes, 19 de septiembre, se desarrolla la tradicional Gran Parada Militar 2025, que cuenta con transmisión televisada desde el Parque O’Higgins.

El evento se desarrolla durante el segundo feriado irrenunciable de las Fiestas Patrias, donde se conmemora el Día de las Glorias del Ejército.

Durante la instancia se puede apreciar el desfile por parte de funcionarios del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de Chile, además de Carabineros y la Policía de Investigaciones.

A qué hora y dónde ver la Parada Militar

La Parada Militar 2025 es este viernes, 19 de septiembre, desde las 11:00 horas de la mañana.

Quienes no asistan o se encuentren en regiones pueden sintonizar el desfile en televisión abierta, donde TVN, Mega, Canal 13 y CHV confirmaron su transmisión.

Para ver el evento a través de Internet también se dispone de las señales digitales de los canales mencionados en tvn.cl, mega.cl, 13.cl y chilevision.cl.

Para este año se presenta una importante novedad, donde el Ejército confirmó un acto inaugural con un Salto Libre Militar, en el marco del 60° aniversario de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales.

La maniobra estará a cargo de integrantes de distintas agrupaciones de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, quienes se lanzarán para aterrizar en una zona delimitada de 50 metros de largo por 80 de ancho, frente a la tribuna de autoridades, en un tiempo máximo de 5 minutos y 40 segundos.