Avanza septiembre y con el nuevo mes también se acerca el arribo de la primavera, cuya llegada dejará atrás el frío y las lluvias que protagonizan el invierno.

El cambio de estación se suma a la reciente modificación de hora para configurar jornadas con mayor acceso a luz solar y temperaturas agradables, en lo que respecta a las condiciones meteorológicas.

Otro factor a considerar son las Fiestas Patrias, que de la mano de los feriados da espacio a un periodo de descanso y festejo que permite reponer energías para continuar con el último tramo del año.

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera? Foto referencial

Cuándo empieza la primavera

La primavera comienza oficialmente en Chile el lunes 22 de septiembre, específicamente a las 15:19 horas , según indica el sitio de la Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA).

Dicho momento del año marca el equinoccio de primavera del hemisferio sur, mientras que en el hemisferio norte del planeta pasarán al otoño.

Tal evento es descrito por el sitio de ciencia de la NASA como “el momento exacto en que el centro del Sol cruza el plano del ecuador de nuestro planeta” y a partir de ahí comenzaremos a recibir días más largos y cálidos.

La estación se mantendrá por tres meses, hasta el siguiente solsticio de verano, que ocurrirá en nuestro territorio concretamente el domingo, 21 de diciembre, a las 12:03 horas.