Al menos 250 hectáreas han sido afectadas por incendios en Limache y Concón

Según la Corporación Nacional Forestal (Conaf), actualmente hay afectadas 250 hectáreas por el incendio denominado Forestal Ace en la comuna de Limache.

Además durante este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que se mantiene la alerta roja para las comunas de Limache y Concó n, y alerta amarilla en la Región de Valparaíso.

Las autoridades dijeron que por el momento no se han reportado personas heridas ni viviendas afectadas .

Patricio Balladares, jefe regional del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de Conaf, informó que en el lugar están desplegadas doce brigadas, cinco helicópteros, dos maquinarias pesadas, y el cuerpo de Bomberos de Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar, Limache y Olmué.

“A esta hora el incendio no presenta actividad violenta. Presenta una actividad baja, fundamentalmente en distintas fumarolas y foquitos con llama, pero no de mucha preocupación, toda vez que son trabajadas inmediatamente con las aeronaves”, señaló Balladares.

El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela señaló que cuentan con equipo desplegado en el sector de Portezuelo y Los Laureles.

Si bien el fuego está siendo contenido, señaló que “no está superado hasta que las autoridades pertinentes así lo determinen” y recordó a los vecinos no acercarse a la zona para no perjudicar el trabajo de combate y la evacuación.

Además, adelantó que a las 19.00 aproximadamente habrá un nuevo balance sobre esta situación.