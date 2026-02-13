SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Incendios forestales en Región de Valparaíso: evacuan sectores de Limache y Concón y combaten llamas en Viña del Mar

    La Región de Valparaíso se encuentra bajo alerta amarilla debido a la posibilidad de ocurrencia de múltiples focos de fuego por las condiciones climáticas de la zona.

    Rodrigo Gómez S. 
    Rodrigo Gómez S.
    Incendio forestal en cerros de Viña del Mar. Captura de pantalla.

    La tarde de este viernes, distintos focos de incendios forestales afectan a las comunas de Viña del Mar, Limache y Concón, en la Región de Valparaíso, lo que moviliza a los equipos de emergencia para evitar la propagación de las llamas.

    De hecho, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Limache.

    En la comuna se combate el siniestro llamado “Forestal ACE 2″, que afecta de momento a 0,001 hectáreas. En la zona trabajan 12 brigadas, tres técnicos, cuatro aeronaves y un avión de coordinación de la Conaf, debido a la cercanía con sectores poblados y a la línea de alta tensión en el sector de Los Laureles.

    Lo anterior motivó que Senapred emitiera alertas de evacuación para la población debido al riesgo que significa el fuego.

    Así, se ordenó la evacuación de la población Los Aromos 1 a través de mensajería SAE, a lo que posteriormente se sumó el sector El Portezuelo.

    A su vez, en la comuna de Concón, se solicitó la salida de los habitantes de los sectores de la Comunidad Los Peumos y Condominio Maximiliano.

    El director regional de Senapred, Christian Cardemil, reforzó el llamado de evacuación de la población y señaló que “se ha determinado iniciar un proceso de evacuación en la comuna de Concón, el cual ha sido reforzado mediante mensajería SAE”.

    “Al respecto, reiteramos la necesidad que la población que se encuentra en el sector afectado inicie su proceso de evacuación de manera inmediata y ordenada, siguiendo las instrucciones de la autoridad presente”, agregó Cardemil.

    Sin embargo, también existe otro foco de preocupación en la comuna de Viña del Mar, con un incendio que se desarrolla en el sector del Fuerte Aguayo, en cercanía de Reñaca Alto, en un predio colindante a un cerro cercano a la Ruta F-528, y concentra la atención de las brigadas debido a las condiciones climáticas, de sequedad en la vegetación.

    Al lugar se trasladó personal de Bomberos, con hasta al menos 7 carros y de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que combate incluso de forma aérea las llamas con el lanzamiento de agua a través de un helicóptero.

    El fuego, de momento, se encuentra lejano a sectores habitado.

    Alerta amarilla en la Región de Valparaíso

    Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), declararon alerta amarilla regional para Valparaíso.

    El detalle del organismo indica que la declaración de la misma se produjo por el incendio Forestal Ace, que consume 0,01 hectáreas.

    Debido a la posibilidad de la ocurrencia de múltiples focos de incendios, es que los voluntarios de Bomberos de Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar y Valparaíso, se acuartelaron para que, en caso de una emergencia, dar pronta respuesta a la ciudadanía.

