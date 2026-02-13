Senapred solicita evacuación de sector de Limache debido a incendio forestal y declaran alerta roja comunal

Esta tarde, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar un sector de la comuna de Limache, en la Región de Valparaíso, debido a la ocurrencia de un incendio forestal.

El organismo señaló que se trata de la población Los Aromos 1. A las personas próximas al lugar se les informó mediante el envío del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) a través de sus teléfonos celulares.

La autoridad recordó obedecer las instrucciones de las autoridades y mantener la calma a la hora de hacer la desocupación del lugar.

Asimismo, el organismo informó la declaración de una alerta roja comunal por el foco denominado Forestal ACE 2, que afecta a 0,001 hectáreas.

Senapred detalle que el incendio se desarrolla cercano a sectores urbanos y a la línea de alta tensión en el sector Los Laureles.

Durante esta tarde se reportan múltiples focos de incendios en la Región de Valparaíso, lo que motivó el acuartelamiento de los voluntarios de Bomberos para dar una respuesta oportuna ante la ocurrencia de una emergencia.