Emiten alerta meteorológica por vientos en la Región de Valparaíso en medio de combate de incendios en Concón y Limache

Emiten alerta por vientos que complicarían combate de incendios en la Región de Valparaíso. Imagen referencial.

Una alerta meteorológica por viento moderado a fuerte en la Región de Valparaíso emitió la noche de este viernes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

La alerta del organismo se produce justo en medio del combate de incendios forestales que se desarrollan en las comunas de Limache y Concón, y que motivaron que se decretara la evacuación de hasta seis sectores en ambas comunas debido a la peligrosidad que representa el fuego para los sectores poblados.

Limache, además, está bajo alerta roja comunal por las llamas cercanas a sectores poblados.

Así, la alerta de la DMC señala que las ráfagas de viento se producirán desde la noche de este viernes hasta la madrugada del sábado en las zonas del litoral y la cordillera de la costa de la Región de Valparaíso.

Para la noche de esta jornada se esperan vientos de 20 a 40 km/hr, con rachas de hasta 50 km/hr en la zona del litoral, lo que se repetirá la madrugada de mañana.

La cordillera de la costa, en tanto, presentará las mismas condiciones de velocidad del viento, lo que surge como una preocupación a la hora de combatir las llamas de los focos aún en combate.

De acuerdo al director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Mauricio Núñez, los focos que no han sido controlados aún han destruido “140 hectáreas a confirmar”.

La DMC añade que este tipo de alertas se dan ante la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.