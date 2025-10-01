Comienza en pocos días: confirman la fecha oficial del próximo Cyber Monday. Foto referencial de archivo

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) confirmó los detalles de la próxima edición del Cyber Monday 2025, que se desarrollará durante la segunda semana de octubre.

El evento, organizado por el Comité de Comercio Electrónico del organismo, contará con la participación de 656 sitios, incluyendo a 31 nuevas marcas.

Comienza en pocos días: confirman la fecha oficial del próximo Cyber Monday. Foto: Aton. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Cuándo empieza el Cyber Monday

El Cyber Monday comienza a las 00:00 horas del lunes 6 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 8 de este mes.

Las ofertas de las marcas se podrán encontrar en el sitio oficial cyber.cl.

Los usuarios también dispondrán de la aplicación CyberApp, que permite personalizar las búsquedas según intereses y se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android.

Para el evento se presentarán descuentos en una serie de categorías, donde destacan vestuario, calzado, hogar, salud, belleza, deportes, tecnología y turismo.

Además, este año se anunció el añadido de la categoría muebles con 18 participantes, junto a 31 fundaciones que ofrecerán productos solidarios.

La fecha se traduce en una oportunidad ideal para aprovechar las promociones del momento y adelantar adquisiciones futuras, como regalos de Navidad o lo necesario para unas próximas vacaciones.

Según datos de la CCS, se proyecta que el próximo Cyber Monday alcance ventas por US$490 millones, considerando además que, durante el primer semestre del año, el comercio electrónico alcanzó ventas por US$ 4.725 millones.