Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil. Foto referencial.

Dentro del segundo semestre corresponde la entrega del pago anual del Bono Logro Escolar, uno de los beneficios dirigidos a las familias con estudiantes que además sean parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Para acceder al aporte monetario, el alumno debe cursar entre quinto básico y cuarto medio , además de pertenecer al 30% de mejor rendimiento de su curso. De este último requisito se desprenden los montos a facilitar, que para 2025 corresponden a:

$82.181 para estudiantes que estén dentro del primer 15% de mejor rendimiento.

$49.310 para estudiantes dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Pago del Bono Logro Escolar

Los detalles del próximo pago del Bono Logro Escolar se informarán más adelante en el siguiente enlace del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

A modo de referencia, el depósito de 2024 se facilitó durante septiembre directamente a la CuentaRUT de BancoEstado a nombre de la persona que cobra los beneficios familiares.

Los requisitos para acceder al programa son los siguientes, según resume ChileAtiende:

Ser estudiante menor a 24 años.

Cursar desde quinto básico a cuarto medio.

Pertenecer al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción.

Pertenecer a una familia que esté dentro del 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación.

La familia debe ser beneficiaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar.

El sitio de trámites también aclara que, si una familia tiene dos o más integrantes que cumplen con los requisitos, este es acumulable y compatible con otras ayudas estatales.