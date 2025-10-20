Cuándo es el próximo debate presidencial y cómo verlo. Foto referencial de archivo

Para esta semana se organiza un próximo debate presidencial que reunirá a los ocho candidatos en televisión.

La instancia configura un nuevo capítulo en el periodo previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre, que determinarán al sucesor de Gabriel Boric para el periodo 2026 - 2030, o bien, definirán los nombres de la segunda vuelta programada para diciembre.

El diálogo reunirá las ideas de los aspirantes a La Moneda Franco Parisi, Jeanette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls.

Cuándo y a qué hora es el próximo debate presidencial

Titulado como El Debate, el siguiente diálogo presidencial se podrá ver este domingo, 26 de octubre, desde las 20:00 horas.

El evento es organizado por Canal 13 y también se confirmó su cobertura en la señal digital de t13.cl, el servicio 13 Go y Tele13 Radio.

Un espacio que reunirá a los ocho candidatos en las dependencias del 13 junto a la conducción de Soledad Onetto e Iván Valenzuela.