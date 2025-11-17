Cuándo juega Chile contra Perú y quién transmite el partido amistoso. Foto referencial de archivo

Esta semana continúan los compromisos internacionales de la Roja y el próximo partido amistoso enfrenta a Chile contra Perú.

El Clásico del Pacífico se desarrollará en el marco de la fecha FIFA de noviembre y es el segundo cruce de la Selección Chilena luego de su triunfo ante Rusia.

Cuándo juega Chile vs. Perú

El partido de Chile contra Perú es este martes, 18 de noviembre, a las 14:00 horas.

Para este cruce las selecciones llegan hasta el Fisht Olympic Stadium de la ciudad de Sochi, en Rusia.

Dónde ver a Chile vs. Perú

El partido de Chile contra Perú tiene transmisión confirmada en el canal Chilevisión .

De forma online, el amistoso se encuentra en la señal chilevision.cl y la aplicación MiCHV.