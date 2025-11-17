Cuándo juega Chile contra Perú y quién transmite el partido amistoso
La nueva edición del Clásico del Pacífico se desarrollará en Rusia por la fecha FIFA.
Esta semana continúan los compromisos internacionales de la Roja y el próximo partido amistoso enfrenta a Chile contra Perú.
El Clásico del Pacífico se desarrollará en el marco de la fecha FIFA de noviembre y es el segundo cruce de la Selección Chilena luego de su triunfo ante Rusia.
Cuándo juega Chile vs. Perú
El partido de Chile contra Perú es este martes, 18 de noviembre, a las 14:00 horas.
Para este cruce las selecciones llegan hasta el Fisht Olympic Stadium de la ciudad de Sochi, en Rusia.
Dónde ver a Chile vs. Perú
El partido de Chile contra Perú tiene transmisión confirmada en el canal Chilevisión.
De forma online, el amistoso se encuentra en la señal chilevision.cl y la aplicación MiCHV.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.