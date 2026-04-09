Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite. Foto: Instagram @laroja

La Roja se prepara para un siguiente desafío en la Liga de Naciones Femenina, con el esperado partido de Chile contra Argentina.

El combinado dirigido por Luis Mena saldrá a la cancha en el marco de la quinta fecha del campeonato, que cobra relevancia al entregar cupos al próximo Mundial Femenino de 2027.

Se trata del primer desafío para las seleccionadas de un total de tres próximas jornadas, las que luego se medirán ante Colombia y Uruguay.

Cuándo juega la Roja Femenina vs. Argentina

El partido Femenino de Chile contra Argentina es este viernes 10 de abril, a las 20:00 horas.

Las selecciones se miden en suelo nacional, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Dónde ver a Chile vs. Argentina

El partido de Chile contra Argentina Femenino se transmite en TV por Chilevisión .

La cobertura online del compromiso se encuentra en la señal de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.