Cuándo son las elecciones presidenciales en Chile: estas son las próximas fechas

Para la siguiente jornada de votaciones también se encuentra programada una segunda vuelta, en caso de ser requerida.

Sandar Estrella Oporto 
Sandar Estrella Oporto
Santiago, 2 septiembre 2022. Servel realiza un ejercicio practico de sufragio, el que contara con todo el material disponible que existe en una mesa de votacion, urna y cámaras secretas. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Durante este 2025 se deberá volver a las urnas para una próxima jornada de votaciones, en esta ocasión para las elecciones presidenciales en Chile.

El calendario de fechas del respectivo proceso ya se encuentra determinado desde el Servicio Electoral (Servel), el que permitirá a la ciudadanía definir al próximo mandatario, que asumirá para el periodo 2026 - 2030.

Cuándo son las elecciones presidenciales en Chile. Foto referencial Andres Perez Andres Perez

Cuándo son las elecciones presidenciales

La jornada es el domingo 16 de noviembre de 2025, donde se desarrollarán las elecciones presidenciales y de parlamentarios.

Dicha instancia cuenta con voto obligatorio, por lo que toda la ciudadanía deberá acudir a las urnas durante ese día.

De acuerdo al cronograma dispuesto por el Servel, el 25 de octubre se publicarán las nóminas de vocales de mesa designados.

Quienes no puedan cumplir con ese rol deberán excusarse entre el 27 y el 29 del mismo mes, mientras que el 1 de noviembre se dispondrá de la nómina definitiva de personas llamadas a cumplir con la labor.

En la situación que ninguna candidatura presidencial obtenga la mayoría absoluta en dicha jornada, se encuentra programada una segunda vuelta el 14 de diciembre, donde se deberá elegir entre las dos opciones con mayor votación.

