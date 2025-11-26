Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

Cuándo y a qué hora se estrena Stranger Things temporada 5. Foto de Netflix

Termina la espera para disfrutar de los nuevos episodios de Stranger Thins, que en las próximas horas estrena el inicio de su temporada 5.

Se trata de la última entrega de la exitosa serie del gigante Netflix, que estará dividida en tres partes, por lo que continuará durante diciembre.

La historia se retoma en Hawkins, lugar que está conmocionado por la apertura de múltiples portales, lo que motiva al grupo a buscar el objetivo de matar a Vecna.

Con el pueblo en cuarentena se ha intensificado la búsqueda de Once o Eleven, protagonizada por Millie Bobby Brown, quien se ha visto obligada a permanecer oculta una vez más.

En ese escenario, una amenaza conocida se aproxima coincidiendo con el aniversario de la desaparición de Will, interpretado por Noah Schnapp, por lo que todos deberán luchar juntos por última vez.

A qué hora se estrena Stranger Things 5

Los primeros episodios de la temporada 5 de Stranger Things se estrenan en Netflix este 26 de noviembre a las 22:00 horas de Chile.

Se liberarán los capítulos en tres volúmenes de la siguiente manera: