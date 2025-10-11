Dónde y a qué hora ver a España vs. Colombia por el Mundial Sub 20
Arrancan los cuartos de final del torneo juvenil y las selecciones protagonizan el primer cruce de la jornada.
Este fin de semana se desarrollan los cuartos de final del Mundial Sub 20 y uno de los primeros cruces enfrenta a España contra Colombia.
Los hispanos se instalaron en la etapa tras alzarse ante Ucrania, mientras que los cafeteros hicieron lo propio en su duelo con Sudáfrica.
Cuándo juega España vs. Colombia
El partido de España contra Colombia por el Mundial Sub 20 es este sábado, 11 de octubre, a las 17:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio Fiscal de Talca.
Dónde ver a a España vs. Colombia
El partido de España vs. Colombia se transmite por televisión en el canal DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
