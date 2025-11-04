Cuándo y a qué hora ver a Juventus vs. Sporting Lisboa por la Champions League en TV y streaming
Los italianos reciben a su rival por la cuarta fecha del torneo internacional.
Juventus recibe a Sporting de Lisboa durante este martes, donde se retoma la Champions League en su cuarta fecha.
Los italianos llegan a la jornada tras caer por 0-1 contra Real Madrid a finales de octubre.
Por su parte, el cuadro de Portugal se alzó por 2-1 ante Marsella anteriormente.
Cuándo juega Juventus vs. Sporting Lisboa
El partido de Juventus contra Sporting Lisboa es este martes, 4 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este cruce de la Champions League, los clubes se miden en el Allianz Stadium de Torino.
Dónde ver a Juventus vs. Sporting Lisboa
El partido de Juventus vs. Sporting Lisboa se transmite en el canal ESPN3.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
