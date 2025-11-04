Cuándo y a qué hora ver a Juventus vs. Sporting Lisboa por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @juventus

Juventus recibe a Sporting de Lisboa durante este martes, donde se retoma la Champions League en su cuarta fecha.

Los italianos llegan a la jornada tras caer por 0-1 contra Real Madrid a finales de octubre.

Por su parte, el cuadro de Portugal se alzó por 2-1 ante Marsella anteriormente.

Cuándo juega Juventus vs. Sporting Lisboa

El partido de Juventus contra Sporting Lisboa es este martes, 4 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este cruce de la Champions League, los clubes se miden en el Allianz Stadium de Torino.

Dónde ver a Juventus vs. Sporting Lisboa

El partido de Juventus vs. Sporting Lisboa se transmite en el canal ESPN3 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.