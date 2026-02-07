Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Sunderland por la Premier League

Este fin de semana continúan los cruces por la Fecha 25 de la Premier League, donde Arsenal recibe a Sunderland.

Los actuales líderes de la tabla inglesa llegan tras un 4-0 obtenido ante Leeds en el torneo local y se mantienen en un buen momento, tras posicionarse en la final de la Carabao Cup que jugarán en marzo contra Manchester City.

Sunderland, por su parte, se presenta igualmente tras una victoria, con un reciente 3-0 obtenido contra Burnley.

Cuándo juega Arsenal vs. Sunderland

El partido de Arsenal contra Sunderland es este sábado, 7 de febrero, a las 12:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Emirates Stadium de Londres para este compromiso.

Dónde ver a Arsenal vs. Sunderland

El partido de Arsenal contra Sunderland se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.