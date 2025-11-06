Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Italia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Comienza la segunda jornada para el Grupo A del Mundial Sub 17, donde Bolivia se enfrenta a Italia.

El conjunto latinoamericano sufrió una derrota ante Sudáfrica en el debut, por lo que busca su primera victoria.

En tanto, los italianos se impusieron ante la selección anfitriona de Qatar.

Cuándo juega Bolivia vs. Italia

El partido de Bolivia vs. Italia por el Mundial Sub 17 es este jueves 6 de noviembre, a las 9:30 horas de Chile.

Dónde ver a Bolivia vs. Italia

El partido de Bolivia contra Italia se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.