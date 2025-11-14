Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo cbf.com.br

Brasil y Paraguay llegan como representantes sudamericanos a la siguiente etapa del Mundial Sub 17 y deben enfrentarse en la primera fecha.

Las selecciones quedaron emparejadas en los duelos iniciales de los dieciseisavos de final del torneo juvenil que se desarrolla en Qatar.

Cuándo juega Brasil vs. Paraguay

El partido de Brasil contra Paraguay es este viernes, 14 de noviembre, a las 12:45 horas de Chile.

Dónde ver a Brasil vs. Paraguay

El partido de Brasil contra Paraguay se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.