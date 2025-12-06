Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Sunderland en TV y streaming
El cuadro ciudadano recibe a su rival por la Fecha 15 de la Premier League.
Este sábado el Manchester City recibe a Sunderland por la Fecha 15 de la Premier League.
Los ciudadanos se mantienen en segundo lugar de la tabla y llegan tras una victoria por 5-4 ante Fulham, mientras que su rival empató anteriormente a 1 con Liverpool.
Cuándo juega Manchester City vs. Sunderland
El partido de Manchester City contra Sunderland es este sábado, 6 de diciembre, a las 12:00 horas de Chile.
Los locales reciben a su rival en el Etihad Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Manchester City vs. Sunderland
El partido del Manchester City contra Sunderland se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
