Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Sunderland en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este sábado el Manchester City recibe a Sunderland por la Fecha 15 de la Premier League.

Los ciudadanos se mantienen en segundo lugar de la tabla y llegan tras una victoria por 5-4 ante Fulham, mientras que su rival empató anteriormente a 1 con Liverpool.

Cuándo juega Manchester City vs. Sunderland

El partido de Manchester City contra Sunderland es este sábado, 6 de diciembre, a las 12:00 horas de Chile.

Los locales reciben a su rival en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester City vs. Sunderland

El partido del Manchester City contra Sunderland se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.